Três fotos que explicam o estilo de Emme, filha de JLo

Emme Muñiz cresceu no meio dos holofotes das câmeras, pois sendo filha de Jennifer Lopez e Marc Anthony, foi impossível escapar dos paparazzi e passar despercebida. À medida que foi crescendo, sua transformação foi sendo capturada, passando de uma menina doce para uma pessoa não binária com um estilo bastante irreverente, com o qual não só ela se identifica, mas também os outros filhos de celebridades do mesmo gênero.

Agora, Emme, de 16 anos, tornou-se uma referência de moda para alguns adolescentes. Ela transita por vários estilos, mas sempre escolhe aqueles que reflitam sua personalidade e lhe proporcionem muito conforto.

Mas isso também lhe rendeu críticas, pois afirmam que enquanto sua mãe está sempre impecável, “ela parece tirar roupas de um lixo”, assim como “não importa o quanto a roupa custe, ela não sabe se vestir”, e “a moda a persegue, mas ela é mais rápida”.

Os estilos de Emme

Estilo streetwear

A adolescente sabe combinar de forma perfeita a moda casual, esportiva e urbana. Ela usa moletons oversized, tênis de design, bonés e roupas de marca definem esse estilo, que se alimenta da cultura jovem, da arte urbana e do skate. Esse estilo é perfeito para aqueles que buscam expressar sua individualidade e estar atualizados com as tendências urbanas.

Estilo oversized

"Sim, a estética 'oversized' é sua obsessão e ela baseia seu dia a dia nisso, ao contrário de sua mãe. Mas lhe cai ideal e não tem medo de combinar peças largas com largas", destacou a Cosmopolitan. Emme opta por roupas amplas, desde camisetas, moletons volumosos, até calças folgadas e jaquetas oversized.

Brinque com as proporções e estruturas para criar roupas que se destacam pela ousadia e originalidade. A chave está no equilíbrio e harmonia das peças, garantindo que, apesar de seu tamanho, cada elemento contribua para um conjunto coeso e esteticamente atraente.

Estilo retro

Recentemente foi criticada por se vestir como uma "funcionária de escritório", mas o fato é que Emme também optou por dar um toque vintage aos seus looks, através de certas peças em tons terrosos, bem como com cortes específicos, evocando décadas passadas. Desde estampas chamativas até peças com cortes específicos de épocas passadas, o estilo vintage convida a experimentar com a moda e a se destacar entre a multidão com looks que são, ao mesmo tempo, uma homenagem e uma reinterpretação dos melhores momentos da moda.