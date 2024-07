Separados? Kayky Brito apaga fotos e para de seguir a esposa

Os fãs suspeitam que Kayky Brito e Tamara Dalcanale vivem uma crise no casamento desde setembro de 2023, quando o ator sofreu um grave acidente. Agora, o unfollow (parar de seguir) no perfil da esposa no Instagram aumentou o burburinho na web.

ANÚNCIO

Retomando a carreira na Globo, onde o famoso grava uma participação especial para a novela Família é Tudo, o galã também apagou as fotos recentes ao lado de Tamara, movimento que chamou ainda mais a atenção dos seguidores.

Vale destacar que a mãe de Kael, seu filho com o ator, também fez o mesmo com o perfil de Kayky Brito no Instagram.

Crise familiar

Não é a primeira vez que a família de Kayky e Tamara vivem uma crise. Os boatos envolvendo a separação do casal também apareceram logo após o atropelamento do ator na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, que ficou 27 dias internado.

Ao deixar o hospital em setembro do ano passado, Kayky foi para a casa dos pais, no Rio de Janeiro, onde está até hoje e mostra sua evolução clínica pelas redes sociais.

Mas, Tamara Dalcanale não apareceu em nenhum momento ao lado do ator, lembrando que Sthefany Brito, sua irmã, postou fotos nas redes sociais de uma celebração feita logo após a alta.

“Ele (Deus) sabe de todas as coisas e com tudo que passamos saímos mais fortalecidos do que nunca como família! Minha mãe, meu pai e meu marido são incansáveis a todo momento”, escreveu a atriz em uma publicação, sem citar Tamara.

ANÚNCIO

Kayky Brito em Família é Tudo

Kayky Brito não participa de uma novela na Globo desde Verão 90 (2019). Mas, o ator acertou o seu retorno com uma participação especial em Família é Tudo, trama das sete horas.

Na novela, ele vive Memo, um amigo brasileiro de Lupita (Daphne Bozaski) que mora na Guatemala e que inferniza a vida dela com chantagens. Ele chega para ameaçar matar os avós da jovem caso ela não consiga dinheiro para ele.