‘Hellboy: O Homem Torto’: fãs da saga reagem negativamente ao raro primeiro teaser

A franquia de Hellboy no cinema tem sido um pouco intermitente. Embora as duas primeiras adaptações do personagem, dirigidas por Guillermo del Toro e estreladas por Ron Perlman, tenham sido bem recebidas pelos fãs, não foram grandes sucessos de bilheteria.

Durante muitos anos, houve especulações sobre a realização de uma possível terceira parcela, e durante todo esse tempo, o próprio Guillermo del Toro fez de tudo para que Hellboy 3 fosse realizado, no entanto, o projeto nunca recebeu sinal verde e, em vez disso, deu origem a um reboot que finalmente viu a luz do dia.

Qual foi a reação dos fãs ao novo trailer de Hellboy: O Homem Torto

‘Hellboy: O Homem Torto’ será o segundo reboot para a saga do demônio mais amado e carismático da cultura pop, após o fracasso do filme de 2019 com David Harbour no papel principal. Este filme será dirigido por Brian Taylor e terá Jack Kesy interpretando o herói de pele escarlate.

De acordo com os realizadores deste filme, o principal objetivo de The Crooked Man é respeitar o material original acima de tudo, então todos os fãs podem esperar um filme sombrio, assustador, violento e adulto. Mike Mignola, criador do personagem, estará diretamente envolvido no projeto com o objetivo de dar-lhe o enfoque desejado de terror e ação.

No entanto, o primeiro teaser trailer oficial de ‘Hellboy: The Crooked Man’ foi lançado na última segunda-feira e deixou os fãs com um gosto amargo na boca. Os principais comentários destacaram que o filme parece ter um orçamento muito baixo, com efeitos visuais de baixa qualidade e um Hellboy mal caracterizado.

Por sua vez, o público já está afirmando que o filme será um fracasso de bilheteria e algumas pessoas até questionaram se as imagens exibidas eram reais ou se tratava de um projeto feito por fãs.

‘Hellboy: O Homem Torto’ está programado para chegar aos cinemas no outono de 2024, mas após os múltiplos comentários negativos recebidos após a divulgação do primeiro trailer, não seria surpreendente se houvesse um atraso, buscando melhorar a qualidade do produto.