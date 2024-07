Cinco coisas estranhas no casamento de JLo e Ben Affleck: estão ou não estão juntos?

As especulações sobre o relacionamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck e sua separação estão crescendo cada vez mais. Tudo indica que é iminente que antes do final deste ano, eles anunciem sua despedida novamente, embora desta vez seja definitiva. Nestes sete meses, o casal teve certos comportamentos que indicariam que o amor, nesta segunda chance que se deram, durou muito pouco.

O casal retomou o romance que haviam pausado em 2004, após ficarem noivos. Ela confessou à People: “Quando cancelamos aquele casamento há 20 anos, foi a maior dor da minha vida. Honestamente, senti que ia morrer”, mas em julho de 2022 conseguiram realizar esse desejo e finalmente se casaram em Las Vegas, com os filhos de JLo como testemunhas.

Seis meses depois, ambos se mudaram juntos. Desde então, começaram a reviver aquele idílio, desta vez mais maduros e com família a reboque. No entanto, parece que há uma peça que não se encaixa completamente no quebra-cabeça perfeito do amor de ‘Bennifer’, e essas são as atitudes que têm demonstrado desde março deste ano, o que indicaria que o conto de fadas está prestes a acabar.

Da ausência a tirar tudo de casa

O afastamento cresce

Em 30 de março deste ano foi quando começaram a soar os alarmes para a imprensa cor-de-rosa, pois a partir desse dia começaram a notar o distanciamento entre eles. Antes, frequentemente eram vistos juntos, eram constantemente fotografados, mas isso diminuiu drasticamente.

A ação de JLO que aumentou as suspeitas

A ‘Diva do Bronx’, no meio de todas as especulações, supostamente deu ’like’ a uma postagem relacionada ao declínio dos relacionamentos amorosos feita pela consultora pessoal Lenna Marsak e que dizia: “Você não pode construir um relacionamento com alguém que está desconectado de si mesmo. Não podemos esperar que alguém nos veja quando nem mesmo podemos nos ver. Iniciar um relacionamento é a parte fácil. Cuidar e nutrir é outra história. Afinal, o amor não é um sentimento, é ação”.

JLo curte post polêmico no Instagram Jennifer Lopez gerou polêmica depois de curtir uma postagem sobre relacionamentos amorosos tóxicos (Instagram @yourcourageouscomeback)

Ben muda-se para uma casa alugada e a residência do casal é colocada à venda

Jacqueline Newman, advogada especializada em divórcios do escritório Berkman Bottger Newman & Schein LLP, falou sobre os indícios que apontam para Jennifer Lopez e Ben Affleck já terem tomado a decisão de dissolver seu casamento.

A advogada expressou que parece que estão tentando moldar a opinião pública ao deixar pistas sobre o fim do casamento, mas sem anunciá-lo oficialmente.

Vamos lembrar que Affleck está alugando uma casa no valor de 100 mil dólares por mês, enquanto Lopez permanece em sua casa de 60 milhões de dólares, a mansão que compraram juntos agora está sendo considerada para venda.

JLo de férias

Para adicionar mais lenha à fogueira, no dia 20 de junho passado, a estrela musical viajou com seus amigos para a Itália, onde desfrutou de alguns bons dias de praia, antes de ir para a França, para participar da Semana de Alta Costura da Moda. Ela esteve sozinha o tempo todo. Ao retornar para a Califórnia, encontrou-se com Affleck em um escritório, de onde saiu de mau humor.

Não deixou nada

Enquanto ela desfrutava das praias europeias, Ben tomou a decisão de acabar com tudo na casa que compartia com Jennifer. Agora ele está focado em sua carreira e seu amigo, o ator Matt Damon, o apoiou incondicionalmente para que não caia no vício do álcool.