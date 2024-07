A mudança radical na aparência de Courteney Cox, a Monica de Friends

Courteney Cox atinge o auge de sua fama durante as filmagens de uma das séries de maior sucesso de todos os tempos, Friends. Lá, ela interpretava Monica Geller, e quando começou tinha 30 anos, em 1994.

Passaram-se 30 anos desde o primeiro episódio da série lendária e agora Courteney tem 60 anos. É normal as pessoas mudarem. Todos envelhecemos e vamos modificando nosso corpo e aparência. No entanto, com a atriz original do Alabama, os tratamentos faciais parecem ter tido o efeito oposto.

Em Hollywood, há muitos casos de artistas que sofreram os efeitos das injeções de botox. Algumas estrelas abusam das substâncias e outras simplesmente têm reações adversas.

Não sabemos qual é o caso de Courteney Cox, que completou 60 anos no mês passado e em seu rosto é visível um deterioração que parece uma combinação de envelhecimento com excesso de tratamentos faciais.

Para os fãs de Friends, isso não parece importar muito, já que em cada postagem eles demonstram um imenso carinho nos comentários.

Recentemente, em uma entrevista para a revista Hello, da qual o site Quién se fez eco, a atriz de 60 anos diz não ter medo de envelhecer.

“Estou bem com isso. Adoro minha vida e adoro continuar trabalhando depois de tanto tempo. Sinto-me muito grata... De qualquer forma, provavelmente sou mais compassiva. Digo o que penso, mas as pessoas que me conhecem podem lidar com isso. Comigo, com certeza, você tem o que tem”, disse Courteney Cox.