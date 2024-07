O Príncipe Harry sofre novo golpe ao perder importante pertence de Lady Di

A vida do príncipe Harry tem enfrentado várias quedas e críticas desde que decidiu renunciar aos seus títulos reais junto com sua esposa Meghan Markle para se distanciar da família real, a quem acusou de desrespeitar sua esposa. O filho mais novo do Rei Charles III tem feito sua vida nos Estados Unidos, mas a rejeição ainda o persegue internacionalmente.

Harry tem preferido se distanciar de seu irmão, o príncipe William, de Kate Middleton e até de seu pai, no entanto, ele tem se esforçado para manter vivo o legado de sua mãe, a princesa Diana, de quem ele costuma falar com muito orgulho em suas aparições.

Agora foi possível saber do golpe que o ex-militar sofreu ao perder uma importante posse de sua mãe, assim como seu irmão William.

A propriedade que Harry não pôde herdar de sua mãe

Foram muitos os pertences que Lady Di deixou para seus filhos, incluindo sua fortuna, propriedades e joias, mas foi um desses pertences pelo qual seus filhos não puderam optar.

E é que Diana Spencer não pôde deixar aos seus primogênitos a casa onde cresceu com seus irmãos, uma propriedade com mais de 13.000 acres, que se tornou o lar ancestral da família Spencer por mais de 500 anos.

Para surpresa de muitos, a propriedade ficará sob responsabilidade de Louis, filho do conde Spencer, o irmão mais novo de Diana. Apesar de ter três irmãs mais velhas, o visconde de Althorp, Louis, de 30 anos, herdará a propriedade devido a algo conhecido como primogenitura no sistema aristocrático.

Este sistema, que remonta séculos atrás, exclui as mulheres mais velhas da família em honra a um homem mais jovem. Esta não é apenas a casa onde Diana passou seus primeiros anos, mas também onde a falecida princesa teve seu descanso final.

Atualmente, a propriedade está registrada em nome de Charles Spencer, que tem se dedicado a preservar o legado dos Spencer e a história de sua irmã ao criar exposições que homenageiam sua vida e seus esforços filantrópicos.

Louis, que se aventurou no mundo da atuação ao tentar chegar a Hollywood, terá a responsabilidade de administrar a casa da família.

Sobre o belo sobrinho da falecida princesa, sabe-se que frequentou a escola de teatro em Chiswick, Londres, estudou na Universidade de Edimburgo e atualmente é representado pela agência de talentos Tavistock Wood.

Apesar de seus esforços para ingressar na indústria cinematográfica e de pertencer a uma das famílias mais reconhecidas, ele tenta manter sua vida longe do foco da mídia.