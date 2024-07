Relacionamento aberto? Assédio na web revolta Andressa Urach

Andressa Urach usou os stories do Instagram para desabafar sobre uma seguidora que começou a mandar “mensagens ousadas” para seu marido, Lucas Ferraz.

A famosa não ficou calada e disse que recebeu uma mensagem ousada de uma mulher que “se diz doutora” nas redes sociais.

“Olá Doutora, tudo bem? Aqui é a esposa do Lucas, ele é casado. Não acho adequado você ficar mandando mensagem para o meu marido”, começou ela.

Andressa também colocou a anônima contra a parede: “Não deve ficar falando que você tentou fazer foto pelada no passado contando para o meu marido. Então se dê o respeito como profissional”.

A resposta

Após confrontar a seguidora, Urach também teve sua resposta. Pela web, a doutora pediu desculpa para a modelo e influenciadora digital.

“Oi, Andressa. Tudo bem. Desculpe. Não foi minha intenção ofender você. Fique tranquila, não vou mais mandar mensagem”, respondeu a internauta.

Preste atenção!

Depois da confusão, Andressa Urach mandou um recado para suas outras seguidoras: “Então mulherada, fiquem bem atentas para o que vocês mandam para o meu marido, tá? Porque eu e ele temos a senha um do outro”.

Urach revelou que olha o celular do marido todos os dias: “Do meu marido, eu olho todo dia e o Insta dele também. Em casamento, não tem essa de privacidade! Quem não deve não teme”.

Relacionamento aberto

Lucas e Andressa vivem uma relação aberta. Em algumas entrevistas, os dois falaram sobre o assunto e revelaram que ambos podem gravar vídeos explícitos com outros influenciadores 18+ durante o romance.

Vale dizer que Urach chama constantemente Ferraz de marido, mas nunca confirmou se os dois realmente se casaram.

Conteúdo com ator pornô

Andressa Urach continua investindo em sua carreira como criadora de conteúdo adulto e fez um post nas redes sociais avisando que o namorando Lucas Ferraz liberou uma gravação com o ator pornô Ton Fernandes.

Na foto que foi publicada junto com o anúncio, Andressa aparece com uma camiseta amarela escrito “Direita B” e Ton com um look vermelho com a frase “Esquerda L”, fazendo piada com a divisão política do povo brasileiro.

Namorando há 5 meses com Lucas Ferraz, a influencer questionou ainda: “Quem ferrou quem? A direita ou a esquerda?”.