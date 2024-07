Príncipe William é visto em patinete elétrico a caminho do Castelo de Windsor

O príncipe William, de 42 anos, foi flagrado chegando ao Castelo de Windsor de uma maneira inusitada: utilizando um patinete elétrico. A cena, capturada e compartilhada por um usuário do TikTok na última quinta-feira (4), rapidamente viralizou, mostrando o futuro rei da Inglaterra adotando um meio de transporte alternativo e sustentável.

Esta não é a primeira vez que o patinete elétrico de William chama a atenção. Em 2023, surgiram notícias de que ele havia investido neste veículo para facilitar seus deslocamentos pela vasta propriedade de Windsor. O patinete permite que ele cubra a distância de 10 minutos entre o Adelaide Cottage, onde mora com Kate Middleton e seus três filhos, até o Castelo de Windsor, onde frequentemente visita seu pai, o rei Charles III.

O príncipe, conhecido por seu envolvimento em causas ambientais, lançou o Prêmio Earthshot em 2020, uma iniciativa destinada a apoiar soluções inovadoras para combater as mudanças climáticas. Ao optar pelo patinete elétrico, William demonstra na prática seu compromisso com a sustentabilidade, trocando sua paixão por motocicletas — uma preocupação para Kate — por uma alternativa mais ecológica.

No vídeo compartilhado, é possível ver William manobrando habilmente o patinete ao se aproximar do Castelo de Windsor. A cena casual contrasta com a imagem tradicional da realeza, aproximando-o do público e destacando a modernidade e adaptabilidade da família real britânica.

Repercussão e comentários

A escolha de transporte do príncipe William gerou muitos comentários positivos nas redes sociais, com internautas elogiando sua iniciativa ecológica. “Adoro ver o príncipe adotando métodos de transporte sustentáveis!”, comentou um usuário. Outro acrescentou: “É inspirador ver figuras públicas como William promovendo a sustentabilidade”.

O Prêmio Earthshot, lançado por William, visa incentivar e financiar projetos que oferecem soluções para os problemas ambientais mais urgentes do planeta. Com iniciativas como essa, e agora com a adoção do patinete elétrico, o príncipe reafirma seu compromisso com um futuro mais verde e sustentável.