Netflix grava nova minissérie brasileira no Norte do Brasil

A Netflix começou a gravar Pssica, a nova minissérie brasileira, na cidade de Belém, no Pará. Com direção de Quico Meirelles e Fernando Meirelles, a produção terá apenas quatro episódios baseados no livro homônimo do escritor paraense Edyr Augusto.

Divulgado no último Rio2C, o próximo lançamento da plataforma é um suspense centrado na vida de três desconhecidos que tentam escapar de uma maldição.

Os personagens

Em Pssica, Janalice (Domithila Catete) é uma jovem raptada pelo tráfico humano, Mariangel (Marleyda Soto) busca vingança pela morte de sua família e Preá (Lucas Galvino) precisa fazer as pazes com seu destino como chefe de uma gangue que atua nos rios da região, chamados de “ratos d’água”.

A produção da Netflix

Pssica tem seu roteiro produzido por Bráulio Mantovani, Fernando Garrido e Stephanie Degreas. Já a produção fica a cargo de Andrea Barata Ribeiro e Fernando Meirelles, da O2 Filmes.

O elenco

Além de Domithila Catete, Marleyda Soto e Lucas Galvino, como protagonistas da minissérie inédita, Pssica conta com outros atores no elenco, como Ademara, Bruno Goya, Claudio Jaborandy, Luca Dan, Ricardo Teodoro, Sandro Guerra, Welket Bungué e Wesley Guimarães.

Lançamentos da Netflix

A plataforma planeja vários lançamentos nacionais ao longo do ano, como o filme Caramelo, inspirado no cachorro mais famoso do Brasil.

O longa é produzido pelo roteirista Diego Freitas e traz a história de um cão chamado Amendoim. No set, o espaço foi adaptado para as necessidades do cachorro protagonista.

O escritor Paulo Coelho também ganha espaço no catálogo da Netflix. Segundo o streaming, a história de O Diário de um Mago começou a ser gravada no Brasil e na Espanha, mas ainda não há uma data de estreia.

“Olhando para frente, estamos desenvolvendo vários projetos sempre buscando ser criativos e ousados, com histórias que realmente surpreendem, e trabalhando com diversas produtoras”, revelou o diretor de filmes da Netflix no Brasil, Gabriel Gurman.