Kylie Jenner e Timothée Chalamet não passaram despercebidos durante o primeiro encontro visto publicamente deles juntos em cinco meses. A estrela de ‘Kardashians’ e o ator de ‘Duna’ foram vistos em um estacionamento na sexta-feira enquanto se dirigiam ao TCL Chinese Theatre em Hollywood, Califórnia, para um encontro no cinema.

O casal tentou manter um perfil discreto usando bonés de beisebol e máscaras negras. Jenner, de 26 anos, vestia-se de forma bastante casual com um top branco sem alças, calças largas pretas, um boné camuflado e sandálias. Ela usava um casaco preto e uma grande bolsa preta pendurada no ombro.

Kylie Jenner e Timothée Chalamet são vistos juntos pela primeira vez em 5 meses

Chalamet, de 28 anos, combinou o estilo de sua namorada com uma camiseta preta de manga comprida, shorts pretos, um boné preto, tênis Nike brancos e pretos, e meias pretas até o tornozelo. A noite marcou a primeira vez que o famoso casal foi fotografado junto desde janeiro, quando foram vistos carinhosos e compartilhando momentos doces no Golden Globe Awards. A fundadora da Kylie Cosmetics e a estrela de ‘Wonka’ também saíram em um encontro duplo em Nova York em maio, de acordo com a People, mas não foram fotografados.

Chalamet tem estado ocupado trabalhando em Nova York, onde está filmando a biografia de Bob Dylan ‘A Complete Unknown’. O indicado ao Oscar foi fotografado apenas algumas vezes na cidade, de onde é natural, enquanto Jenner foi vista recentemente desfrutando da Semana da Moda de Paris. No meio de sua pausa de meses nas saídas públicas, os fãs especularam se Jenner e Chalamet haviam se separado ou se ela estava grávida.

Jenner e Chalamet começaram a despertar rumores de romance em abril de 2023, depois que ela se separou de seu namorado intermitente, Travis Scott, com quem tem uma filha de 6 anos, Stormi, e um filho de 2 anos, Aire. Eles mantiveram um perfil discreto antes de confirmar seu romance mostrando seu afeto em um show da Beyoncé em setembro. Enquanto Jenner tem sido reservada sobre Chalamet, também tem mantido silêncio sobre a prisão de seu ex-namorado Scott em Miami no mês passado. O rapper de ‘Sicko Mode’, de 33 anos, foi acusado de intoxicação pública e invasão, mas seu advogado garantiu ao Page Six que tudo não passou de um ‘mal-entendido’.