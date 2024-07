Para Ben? JLo lança ‘dardo’ com uma mensagem através de seu visual e incendeia as redes

No entanto, a famosa atriz usou a moda para enviar uma mensagem contundente através de seu visual que incendiou a internet. Houve uma indireta para Ben Affleck?

O look de Jennifer Lopez que se diz ser uma indireta para Ben Affleck

Jennifer Lopez incendiou a internet com um de seus looks, bastou usar uma camiseta com uma mensagem direta para provocar uma onda de especulações em torno de seu casamento, tornando os rumores de uma possível separação de Ben Affleck ainda mais fortes.

Embora a 'Diva do Bronx' tenha se recusado a fazer uma declaração sobre o que poderia estar acontecendo com Ben Affleck, há algumas 'pistas' que poderiam indicar que as coisas não estão indo bem entre eles e seu visual poderia nos dar uma pista.

Foi o seu visual recente em Nova Iorque que chamou a atenção, consistindo em um par de jeans folgados da ACNE Studios que se tornou um ícone, tênis brancos, um cardigã cor-de-rosa e uma camiseta crop que deixava à mostra seus abdominais impressionantes, mas foi esta última que acabou roubando a atenção pelo mensagem que trazia, onde se lia: ‘JLO Be My Mamma’.

Jennifer Lopez vista usando uma camiseta 'JLo seja minha mãe' em NYC hoje. pic.twitter.com/kDNqeNGBV7 — Atualizações Bennifer (@BenniferUpdates) 2 de julho de 2024

A camiseta de Jennifer Lopez esconde uma mensagem para Ben Affleck?

Há quem acredite que a camiseta de Jennifer Lopez pode ser uma referência à sua música de 2022 'Ain't Your Mamma', que é um tema feminista de empoderamento que convida as mulheres cansadas da desigualdade a estabelecerem suas próprias regras, buscar oportunidades e sair do estereótipo da mulher submissa para levantarem suas vozes, vivendo suas próprias histórias como as protagonistas que são.

Para muitos, isso pode se referir à situação atual com Ben Affleck e até mesmo ser considerado uma mensagem sobre o que ela está procurando, no entanto, os mais observadores perceberam que, ao contrário de seu recente comercial para sua linha de beleza, desta vez ela estava usando a aliança de casamento, então o futuro de seu casamento ainda é incerto e é possível que tudo seja apenas especulações até que os atores confirmem ou neguem.

