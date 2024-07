O novo retrato da família real sem Kate Middleton que alertou as redes sociais

Grande surpresa para os meios de comunicação britânicos ao ver um novo retrato real no qual Kate Middleton não está presente. Embora se espere que ela apareça no próximo domingo no torneio de tênis de Wimbledon, pois é a patrona do All England Lawn Tennis and Croquet Club desde 2016 e costuma entregar os troféus aos vencedores, a princesa de Gales ainda está focada em sua recuperação e não está comparecendo aos eventos reais aos quais deveria.

A nova fotografia oficial da realeza britânica sem Kate Middleton

E embora a imprensa saiba que não a encontrará nas diferentes compromissos da agenda real, é certo que foi estranho não vê-la em uma foto de família publicada no perfil oficial da casa real. O príncipe William, junto com o rei Charles III, além da rainha Camila Parker e o príncipe Eduardo, viajaram até a Escócia para celebrar a semana de Holyrood, que contou com uma nova homenagem ao monarca e sua esposa.

Kate Middleton

Trata-se de uma viagem que resultou na recente fotografia marcada pela ausência de Kate Middleton, de acordo com as informações fornecidas pelo site Lecturas.

Kate Middleton não está na nova foto oficial da família real britânica

Embora a família real tenha cancelado seus eventos para não parecer que desviam a atenção ou distraem da campanha eleitoral, eles participaram das celebrações do 900º aniversário da cidade. Uma ocasião para a qual, conforme explica a correspondente Rebecca English, o rei, que ainda está em tratamento médico contra o câncer, pediu para ficar mais tempo do que o previsto para se encontrar com o maior número possível de pessoas.

O novo retrato da família real sem Kate Middleton

Durante estes dias, numa viagem mais curta do que o normal, Charles III decidiu conceder a Camila e Eduardo a Ordem do Cardo, a mais alta condecoração real da Escócia. Além disso, na quarta-feira passada, William chegou de Edimburgo para participar da cerimônia na catedral de St. Giles.

Lá, tanto Camila, seu irmão e até o rei Charles III vestiram túnicas de veludo verde, peças muito características com as insígnias da ordem e chapéus com penas brancas para serem os protagonistas desta tradição nas terras escocesas.