Vanessa Hudgens estreia como mãe: ela se tornou a rainha dos looks de maternidade

A atriz Vanessa Hudgens deixou, por um tempo, o showbiz para focar no papel mais importante de sua vida: o de mãe. Em 2 de julho, ela estreou na maternidade com o nascimento de seu bebê, fruto de seu relacionamento com seu marido, o jogador de beisebol Cole Tucker. Na quarta-feira, 3 de julho, ela recebeu alta de um hospital na Califórnia, nos Estados Unidos, pronta para começar sua nova vida.

Apesar de ter compartilhado parte da festa em maio para revelar o sexo do bebê, ainda não se sabe se é menino ou menina, embora o mais importante seja que tudo indica que nasceu saudável. A protagonista de High School Musical parecia estar encantada com seu lindo bebê, que estava envolto em um cobertor branco com listras azuis finas e usava um gorro de tecido macio na cabeça”, conforme relatado pelo portal de notícias The Mail.

Assim como a atriz Blake Lively, Hudgens anunciou sua gravidez em um tapete vermelho. Ela aproveitou a entrega do Oscar de 2024 para mostrar sua barriga. Desde então, ela tem deslumbrado com cada um de seus looks maternos, o que a posicionou como uma das mães mais glamorosas dos últimos anos.

A rainha dos looks de grávida

Para gritar ao mundo as boas novas, ela optou por um vestido simples e discreto da estilista Vera Wang, que era justo ao corpo, longo, com mangas compridas e gola alta, completamente preto e que destacava sua gravidez avançada. Ela completou o visual com meias-calças, que a fizeram parecer majestosa, sofisticada, mas também delicada. Ela chamou a atenção durante toda a noite.

Neste evento, ela deu uma prévia do que nos surpreenderia com seu guarda-roupa de maternidade, já que é esse tipo de peça que marcou seu guarda-roupa durante a gestação. Neste afterparty do Oscar de 2024, deixou de lado o conservadorismo para se mostrar como uma mamãe sexy ao usar um vestido transparente mais fluido da Alberta Ferretti.

A peça tinha uma capa que a fazia parecer uma deusa. O vestido, com ombros à mostra, tinha um decote em "V" profundo e fluía em pregas de tule corretamente dispostas. Sem dúvida, o seu visual foi muito acertado e mostrou a sua personalidade.

Hudgens optou por cores sólidas e neutras em seu novo guarda-roupa, onde o preto foi o que mais predominou. Pelas fotos, podemos dizer que ela se declarou fã de vestidos longos e justos ao corpo, de modo que não apenas permitisse exibir sua barriguinha, mas também sua figura escultural.

Para um evento, ela escolheu um mini vestido preto justo, com decote redondo, que combinou com um blazer oversized na mesma cor. Quanto ao cabelo, ela o deixou solto com uma faixa larga também preta, conseguindo um estilo moderno e chique.