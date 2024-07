Estas são as quatro séries da Netflix que chegam ao fim em julho

Algumas das séries mais populares da plataforma de streaming Netflix chegam ao fim no mês de julho. Os fãs de séries como ‘Elite’ estão ansiosos pelos lançamentos.

A seguir, mencionamos algumas das mais importantes.

Vikings Valhalla

Estreia em 11 de julho. A épica série da Netflix se despede da plataforma com sua terceira temporada. A queda na audiência sofrida pela segunda temporada provavelmente teve muito a ver com o fato de que esta sequência do muito popular 'Vikings' não irá mais adiante. Suponho que pelo menos seu criador teve a oportunidade de dar um encerramento real à história de Leif, Freydis e companhia.

Cobra Kai

Estreia em 18 de julho. A série situada no universo de ‘Karate Kid’ chega ao fim com uma sexta temporada que será lançada em três partes diferentes. No entanto, foi concedido assim desde o início, pois um dos criadores pediu aos fãs que não esperassem para assistir tudo de uma vez, já que cada uma delas é projetada como uma minitemporada.

Sweet Home

Estreia em 19 de julho. A frenética série coreana que mistura fantasia, terror e ação chega ao seu final com uma terceira temporada que promete ser tão brutal quanto suas antecessoras. Com uma nova dose de monstros e destruição, esperamos que a resolução deixe todos os seus seguidores satisfeitos.

Elite

Estreia em 26 de julho. Esta série adolescente foi um dos maiores sucessos da plataforma, mas sua popularidade tem diminuído ao longo dos anos. Isso não impediu que ela se tornasse a série com mais temporadas da Netflix até agora. Só nos resta esperar um aumento no interesse, já que esta é a última aventura em Las Encinas.