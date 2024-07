Casal famoso: Marina Sena e Juliano Floss assumem namoro

A cantora Marina Sena e o influenciador Juliano Floss estão namorando. O casal famoso rompeu a diferença de idade (8 anos) e revelou aos fãs que estão juntos ao publicarem as fotos feitas durante uma viagem pela Europa.

As fotos postadas foram tiradas durante uma viagem a Amsterdã, na Holanda.

O fim do mistério sobre o namoro só acabou na noite desta quarta-feira (03), quando uma foto das celebridades se beijando viralizou nas redes sociais e animou os seguidores de ambos.

Supostamente, o romance começou em abril deste ano, quando eles foram flagrados diversas vezes juntos. Após várias especulações, Marina Sena confirmou que eles são o mais novo casal no mundo das celebridades.

Depois de negar a informação diversas vezes, o ex-participante do Dança dos Famosos (Globo) postou também uma foto ao lado da amada.

A web enlouqueceu

A repercussão nas redes sociais foi quase instantânea. Muitos fãs desejaram felicidades ao novo casal.

Alguns famosos, como MC Daniel, Anitta, Lexa e a atriz Mariana Goldfarb, também mandaram mensagens positivas.

Vale lembrar que anteriormente Juliano Floss namorou a influenciadora Vivi Wanderley, que deixou de seguir o famoso da internet após os boatos sobre o affair com Marina Sena dominarem a rede.

Críticas da web

Marina não teve tanta sorte. Mesmo com muitos elogios, alguns haters detonaram a cantora, que era amiga da ex de Juliano e chamaram a famosa de “talarica”.

Outro avisou que as amigas da Marina deveriam tomar cuidado.

Ex-BBB namora musa de Parintins

Davi, campeão do BBB 24, está namorando Tamires Assis, musa do Boi Garantido no Festival de Parintins. Os dois foram flagrados durante um momento íntimo.

Na última terça-feira (02), o baiano assumiu o romance nas redes sociais ao compartilhar print de uma videochamada que fez com a amada, que foi chamada de “meu amor”.

O campeão da última edição do BBB revelou que o casal vive na ponte aérea, ou seja, Tamires viaja de Manaus, no Amazonas, até Salvador, na Bahia, para eles se encontrarem.

“Semana que vem você vem direto para mim, meu amor. Te aguardo aqui em Salvador”, escreveu ele.