Taylor Swift recebe um aviso severo sobre Travis Kelce: “Ele está sempre bêbado”

A cantora Taylor Swift está vivendo um dos melhores momentos de sua vida. Há um grande equilíbrio em todas as áreas e é por isso que ela parece tão feliz. Ela está arrasando com sua turnê “The Eras Tour”, passando por 20 países e um total de 146 shows, o que lhe renderá grandes dividendos.

O portal Pollstar, dedicado a fornecer informações sobre a indústria global de concertos, afirmou que esta turnê da artista americana é a "mais lucrativa da história", pois aparentemente, até dezembro, ultrapassou a arrecadação de 1 bilhão de euros. Enquanto a revista Forbes especulou que a intérprete de "Dancing with our hands tied" ganha cerca de 13 milhões de dólares por show.

Mas o dinheiro não é tudo, especialmente quando se tem em grande quantidade como ela, pois o estado do coração é importante, por isso ela está tão emocionada agora que está namorando o jogador da NFL, Travis Kelce, que não hesita em acompanhá-la em algumas de suas apresentações.

Travis compara Taylor com o mais importante de sua carreira

No dia 3 de julho, durante o podcast New Heights, o atleta confessou ao seu irmão, que era o moderador, que comparou o ato de levar a sua namorada de 34 anos ao palco no passado com um momento importante da sua carreira e que é uma regra de ouro para ele, um mantra que ele sempre repete enquanto está em campo.

A advertência para Taylor

A atriz de "One Tree Hill", Jana Kramer, enviou um aviso a Swift sobre seu parceiro e como ele é compatível com os valores e o que a cantora merece. No portal do TMZ, foi publicado que Kramer afirmou que o jogador dos Chiefs tem certos hábitos noturnos que levantam muitas questões.

Através de seu podcast "Whine Down", afirmou que Travis gosta de beber várias taças enquanto sai para festejar. "Para mim, ele está sempre bêbado. Cada vez que o vejo em um vídeo, ele está sempre bêbado", disse Jana e acrescentou que espera que Taylor não siga o exemplo dele.

Jana também observou que notou que Taylor também está bebendo muito ultimamente, então suas preocupações sobre Tay Tay podem ter se tornado realidade. Enquanto o portal de notícias de entretenimento acrescentou: "Francamente, Taylor é frequentemente fotografada tomando algumas bebidas e muitas vezes é com Travis".