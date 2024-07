Robert Downey Jr. impediu que Chris Hemsworth e Scarlett Johansson saíssem da Marvel

Em 16 anos desde que o primeiro filme da Marvel foi lançado, não há nenhuma franquia cinematográfica que a supere, pois se tornou um império que arrecadou milhares de dólares com 30 filmes lançados nos cinemas e uma dúzia de séries originais no Disney+.

No entanto, neste mundo cinematográfico nem tudo são rosas, e nem todos os artistas estão satisfeitos com as finanças.

Esta grande produtora iniciou seu sucesso com o filme Iron Man, onde Robert Downey Jr. foi o protagonista e marcou um ponto de virada na história do cinema.

Com o Homem de Ferro, foi criada uma saga que gerou bilhões de dólares em todo o mundo nos últimos 16 anos, e há muitas anedotas sobre tomadas de decisões ou o que aconteceu nos bastidores.

Chris Hemsworth e Scarlett Johansson foram demitidos?

Segundo o portal Sensacine, o ator que interpreta Tony Stark sempre teve voz na hora de tomar decisões, e isso aconteceu em 2014 durante as filmagens de ‘Os Vingadores: Era de Ultron’ quando surgiu uma situação que afetava vários atores.

Antes de começarem as gravações, Chris Hemsworth e Scarlett Johansson não estavam satisfeitos com seus salários. Enquanto Downey Jr. já tinha um contrato estabelecido com a Marvel Studios desde vários anos antes do sucesso de The Avengers, esse não era o caso dos outros atores companheiros.

O primeiro filme dos Vingadores arrecadou mais de 1,5 bilhão de dólares nas bilheterias e Robert embolsou 50 milhões dessa quantia, graças ao contrato que já havia sido previamente acordado.

No entanto, os coadjuvantes mal conseguiram ganhar 200.000 dólares. Ou seja, o próprio Tony Stark ganhou 250 vezes mais do que alguns de seus colegas de elenco.

Foi assim que Hemsworth e Johansson foram os primeiros atores a exigir salários melhores para eles e todos os seus colegas.

O conflito escalou de posição e colocou a Marvel Studios em risco, pois ambos os atores ameaçaram abandonar seus respectivos papéis de Thor e Viúva Negra.

O herói que evitou o fracasso da Marvel, Robert Downey Jr.

Como a produtora não se manifestou a tempo, foi o próprio Robert Downey Jr. quem teve que intervir diretamente para que fosse feito um ajuste nos pagamentos de seus colegas. Foi assim que ele negociou com a produtora e obteve uma resolução favorável para todos os colegas.

Uma fonte próxima à produtora disse ao portal Deadline que Robert Downey Jr. é a única pessoa que tinha poder real em uma situação assim, descrevendo-o como alguém com “nervos de aço”, pois deixou claro que não estaria disposto a trabalhar em um lugar onde seus colegas fossem tratados de maneira ruim.

A partir desse momento, houve uma reestruturação geral nos contratos de praticamente todos os protagonistas, incluindo algumas de suas maiores estrelas como Chris Evans, Mark Ruffalo e Jeremy Renner, evitando assim mais problemas por questões econômicas em futuros projetos.