Jamie Foxx revela detalhes sobre sua doença: “Fiquei inconsciente por 20 dias”

O ator Jamie Foxx falou sobre a doença que quase lhe custou a vida, revelando que ficou inconsciente por 20 dias. Tudo isso em um vídeo, onde contou que tudo começou com uma dor de cabeça.

Durante as filmagens de “Back in Action” com Cameron Diaz, Jamie Foxx sofreu uma crise de saúde que o levou ao hospital, onde passou três meses se recuperando. Em um vídeo viral, Foxx explicou que tudo começou com uma forte dor de cabeça em 11 de abril do ano passado. Foi sua filha Corinne e sua irmã, Deidra Dixon, que o levaram ao hospital depois de desmaiar por 20 dias.

Foxx relatou que o primeiro médico que o atendeu notou algo estranho em sua cabeça. Embora tenha evitado dar mais detalhes na câmera, Foxx agradeceu a rápida intervenção médica que salvou sua vida. A gravidade do episódio médico foi tanta que ele precisou de ressuscitação de emergência, e embora se tema que tenha sido um acidente vascular cerebral induzido pelo estresse, isso não foi confirmado.

A batalha de Foxx com sua saúde

Foxx passou vários meses em um centro de reabilitação em Chicago especializado em acidentes vasculares cerebrais e lesões cerebrais traumáticas. Em julho, descreveu sua experiência como “infernal” e agradeceu aos seus seguidores e entes queridos pelo apoio durante sua recuperação.

O ator expressou o desejo de não ser visto em seu estado mais vulnerável, evitando aparições públicas enquanto estava com tubos e equipamentos médicos. No entanto, Foxx mostrou uma notável recuperação e voltou à vida pública, agradecido pelas mensagens de apoio recebidas.