Garota do Momento: Veja quem será o par romântico de Letícia Colin

A novela substituta de No Rancho Fundo, na Globo, pode ter Letícia Colin no elenco principal

Na novela Garota do Momento, Letícia Colin será a tia de consideração da protagonista Beatriz (Duda Santos), mas ela também terá um par romântico na trama das seis horas.

Segundo a jornalista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, o ator Pablo Sanábio, que interpretou o personagem Charles na série Sob Pressão, foi escalado para dar vida ao marido da personagem de Letícia na novela substituta de No Rancho Fundo.

Danton Mello é confirmado

Danton Mello está confirmado no elenco de Garota do Momento, novela que substituirá No Rancho Fundo às 18 horas na TV Globo. Um Lugar ao Sol (2021) foi a última novela do ator no canal.

Na novela escrita por Alessandra Poggi e dirigida artisticamente por Natalia Grimberg, Danton será um grande amigo de um dos personagens principais.

Spoiler da próxima novela das 6

Com estreia prevista apenas para novembro, Garota do Momento passa nos anos 1950 e conta a história de uma jovem negra famosa no mundo da moda, que será interpretada pela atriz Duda Santos, de Renascer.

Na trama, a jovem Beatriz busca notícias sobre sua mãe desaparecida há 16 anos. Ao encontrá-la, ela descobre que tem uma irmã com o mesmo nome.

A história será ambientada no famoso bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Parte do elenco também deve gravar cenas na cidade de Petrópolis, região serrana do estado.

Os personagens de Garota do Momento

Segundo a jornalista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, o ator Pedro Novaes foi escolhido para ser o par romântico de Duda Santos na novela que assume o horário de No Rancho Fundo.

Já Maisa Silva interpretará a antagonista Bia, que disputa o carinho e atenção da mãe com a personagem de Duda Santos.

Fabio Assunção, Letícia Colin, Debora Ozório e Paloma Duarte também foram confirmados no elenco da novela substituta de No Rancho Fundo.