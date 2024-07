U2 fez Taylor Swift se sentir em casa enviando flores antes de seus shows em Dublin

O U2 deu as boas-vindas a Taylor Swift em sua chegada à Irlanda, enviando flores e um cartão antes de seus shows da turnê Eras em Dublin. A cantora de ‘All Too Well’, de 34 anos, compartilhou em seu story do Instagram uma foto de um belo buquê de rosas amarelas e rosas, acompanhado de um bilhete assinado pelos membros da icônica banda irlandesa.

“Querida Taylor, bem-vinda de volta à nossa cidade natal... Quebre tudo!!!” dizia a carta de Bono, de 64 anos, The Edge, de 62, Adam Clayton, de 64, e Larry Mullen Jr., de 62. Os músicos se referiam a si mesmos como o “clube de fãs irlandês” de Swift antes de assinarem seus nomes.

Taylor Swift tem fãs de todas as gerações, até U2

A estrela pop não escondeu sua emoção com a doce mensagem enquanto agradecia aos roqueiros por sua recepção gentil . “Já sinto essa hospitalidade irlandesa!”, escreveu Swift na postagem. “@U2, obrigada por serem sempre os mais elegantes e legais.” Os artistas de ‘With Or Without You’ retribuíram agradecendo, republicando a foto de Swift em seu story do Instagram.

A banda foi formada em 1976 quando os membros eram estudantes adolescentes na Mount Temple Comprehensive School em Dublin. Bono tem sido aberto sobre seu amor pela música de Swift e admitiu ser um "Swiftie" durante uma aparição com a cantora no "Graham Norton Show" em 2022.

Este tipo de recepção não só reflete a hospitalidade irlandesa, mas também o impacto global de Taylor Swift na música contemporânea. A relação entre Swift e U2 também sugere a possibilidade de futuras colaborações, o que certamente entusiasmará os fãs de ambos os artistas. A série de shows em Dublin promete ser um evento memorável, e a recepção do U2 certamente adicionou um toque especial à experiência de Swift na Irlanda.