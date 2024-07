Fim de uma era: Claudia Raia se despede da TV Globo em vídeo

Claudia Raia está oficialmente fora do elenco fixo da Globo. Após 40 anos, a atriz relembrou das várias personagens e novelas de sucesso em um vídeo emocionante publicado no Instagram.

O contrato de Claudia Raia com a Globo terminou nesta segunda-feira (01), quando a atriz falou com nostalgia como a televisão atinge milhares de pessoas no país.

“Quantas vidas cabem em 40 anos? Fui muitas: mocinha, vilã, amei, fui amada, odiei, fui odiada, viajei a outras épocas, vivi de tudo um pouco”, comentou a famosa, que também foi amiga, irmã, tia e íntima de milhares de pessoas.

Começo da carreira e gratidão à Globo

A atriz, que estreou no Viva o Gordo em 1984 ao lado de Jô Soares, disse que a relação com o canal da família Marinho está aberta e agradeceu a tudo que pode viver por lá até agora.

“É muita gratidão que tenho por ter ficado lá, por ter formado toda a minha personalidade profissional ali dentro”.

Os novos caminhos de Claudia Raia

O rompimento fixo com a Globo para Claudia é algo comum, já que o mundo mudou: “O mercado mudou e eu entendo isso. Eu amo mudanças e novidades e estou animada pelo que vem nesse novo momento e caminho”.

Bodas de esmeralda

Claudia Raia disse que completou bodas de esmeralda com a Globo e que está pronta para um relacionamento aberto.

“Vou viver outras histórias, sempre sabendo que na TV Globo eu tenho uma casa. É o lugar onde aprendi tudo de teledramaturgia e fiz amigos, uma vida inteira”.

Os filhos de Claudia Raia

Na despedida da Globo, a atriz lembrou dos filhos e disse que foi neste canal que ganhou seus herdeiros de carreira.

“Ganhei filhos que a teledramaturgia me deu, uma família que segue ao meu lado até hoje. Onde fui tão feliz”.

Ao longo dos anos, Claudia Raia também foi protagonista em grandes sucessos na Globo e você pode relembrar essa trajetória.

Será um até logo

Segundo Claudia, esse não é um adeus definitivo: “É um até logo. Daqui a pouco eu estou de volta às telas da TV Globo para contar novas histórias. Obrigada por tanto, TV Globo”.