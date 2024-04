Claudia Raia despedida da Globo: 7 novelas memoráveis na emissora

Após 40 anos interruptos, Claudia Raia encerrou seu contrato exclusivo com a Globo

A atriz Claudia Raia deixa o elenco fixo da Globo após 40 anos e muitas personagens e novelas de sucesso. A famosa confirmou que o fim do vínculo acontece em julho de 2024.

“O meu contrato com a Globo termina agora, em julho, depois de 40 anos ininterruptamente. É muita gratidão que tenho por ter ficado lá, por ter formado toda a minha personalidade profissional ali dentro”, contou ela, que estreou no Viva o Gordo, em 1984, ao lado de Jô Soares.

Ao longo dos anos, Claudia Raia foi protagonista em grandes sucessos na Globo e você pode relembrar abaixo 7 novelas que marcaram essa trajetória.

Roque Santeiro (1985)

Claudia Raia foi dançarina da boate Sexus na novela Roque Santeiro (Reprodução/Instagram)

Neste clássico da Globo, Claudia Raia interpretou Ninon, uma das meninas da boate de Matilde (Yoná Magalhães). Ela era uma personagem requisitada na boate Sexus.

Em Roque Santeiro, Claudia também trabalhou ao lado de Isis de Oliveira, que interpretou Rosaly.

Rainha da Sucata (1990)

Na novela Rainha da Sucata, Claudia Raia era filha de Glória Menezes e Paulo Gracindo (Reprodução/Globoplay)

Nesta novela da TV Globo, Claudia fazia parte da mesma família de Glória Menezes, Paulo Gracindo, Tony Ramos e Maurício Mattar.

Como em Roque Santeiro, a dança não deixou Adriana Albuquerque, sua personagem marcante. Ela era bailarina na casa de shows Sucata, mas sonha com shows da Broadway, em Nova York.

Torre de Babel (1998)

A vilã Ângela Vidal, de Torre de Babel, colocou Claudia Raia em outro patamar na Globo (Reprodução/Globo)

Foi a primeira vez que Claudia Raia interpretou uma vilã nas novelas da emissora. Em pleno horário nobre, a atriz deu vida a personagem Ângela Vidal.

Como se espera de uma vilã, a personagem de Cláudia era ambiciosa e fazia tudo para se dar bem. Ela era executiva no Tropical Tower e tinha uma paixão obsessiva por Henrique (Edson Celulari).

O Beijo do Vampiro (2002)

Claudia Raia colocou muito humor ao interpretar a vampira Mina de O Beijo no Vampiro (Divulgação/Globo)

Claudia Raia pode encerrar o seu contrato fixo com a Globo, mas ela foi chamada de última hora para interpretar a vampira Mina, que tinha uma pitada de humor, algo que a famosa gosta muito de fazer.

No roteiro original da novela, Mina busca se vingar de Bóris (Tarcísio Meira) e persegue Zeca (Kayky Brito), herdeiro dos poderes do duque.

A Favorita (2008)

Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Cláudia Raia) durante as gravações de "A Favorita" em São Paulo (Zé Paulo Cardeal/Globo)

Donatela também marcou a vida de Claudia Raia na televisão. Ela foi uma personagem que deixou o telespectador sem entender se ela era uma vilã ou mocinha.

As cenas com Flora (Patrícia Pillar), Lara (Mariana Ximenes) e o jornalista Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia) foram revistas em algumas reprises na Globo e no Canal Viva.

Ti-Ti-Ti (remake, 2010)

Quem não se lembra da intensa Jaqueline Maldonado interpretada por Cláudia nesta novela de sucesso da Globo?

Claudia Raia vive Jaqueline no remake da novela "Ti Ti Ti" Reprodução/Globo (Reprodução/Globo)

Mãe de Thaísa (Fernanda Souza), do casamento com Breno (Tato Gabus Mendes), esta perua levou muita comédia para os fãs de novela.

Ela se apaixona por Jacques Leclair (Alexandre Borges) e ajuda o estilista com sua marca, transformando o nome do personagem em grife.

Salve Jorge (2012)

Em Salve Jorge, Claudia Raia interpretou uma traficante internacional de pessoas (Divulgação/Globo)

Livia Marinho foi outra vilã de Claudia, que rompe com a Globo após 40 anos. Ela diz ser uma agenciadora de talentos no mundo da moda e do show business, mas na verdade ela é uma traficante internacional de pessoas.

Rica, para despistar qualquer pista sobre sua vida, a personagem criada por Glória Perez diz-se divorciada de um italiano.