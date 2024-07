Esta é a data em que ‘Divertida Mente 2′ chegará ao Disney Plus

Sem dúvida, nas últimas semanas ‘Divertida Mente 2′ tem sido um dos filmes que conquistou a bilheteria com um sucesso esmagador. Ele explora o complexo mundo emocional de Riley, desde o momento de seu nascimento até sua adolescência.

Depois de estrear nos cinemas em todo o mundo, a expectativa de sua chegada à Disney está cada vez mais próxima, já que muitos de seus fãs também aguardam para vê-la na plataforma de streaming, no conforto de suas casas.

Sobre o que é 'Divertida Mente 2'?

Após o grande sucesso da primeira parte do filme, que mostra Riley desde a infância até a adolescência, ‘Divertida Mente 2′ tem sido um dos mais aguardados nos cinemas. Ele continua a história da garota logo após ela passar por uma grande mudança em sua vida ao se mudar para outra cidade e estudar em uma nova escola.

Apesar de como se sentia naquela época, a menina conseguiu recuperar suas emoções e fazer as pazes com seus pais, os quais sempre a apoiaram em cada um de seus passos.

No entanto, desta vez, como mostrado no trailer, são adicionadas novas emoções à jovem, tais como: 'Vergonha', 'Inveja', 'Nostalgia' e 'Ansiedade', mantendo todos na expectativa em cada cena, uma vez que suas emoções básicas (Alegria, Tristeza, Raiva, Nojo e Medo) se perdem novamente.

Quando será lançado 'Divertida Mente 2' no Disney Plus?

Embora ainda não haja uma data exata para a chegada do filme às telas do ‘Disney Plus’, espera-se que ‘Divertida Mente 2′ esteja disponível entre setembro e outubro de 2024, permitindo que os espectadores desfrutem deste filme do conforto de suas casas.