Christian Chávez envia mensagem para a comunidade LGBTQIA+

Como em vários lugares do mundo, no último sábado, 29 de junho, começaram as atividades da Marcha do Orgulho LGBTQIA+ e na Cidade do México, houve a presença de várias celebridades, incluindo Christian Chávez, que há algum tempo tem sido considerado um exemplo para a comunidade LGBTQIA+.

A celebração começou pontualmente às 10:00 da manhã em um pequeno palco ao lado do emblemático Anjo da Independência. Além da festividade, o evento também teve um apelo profundo à reflexão. O principal objetivo é exigir o direito a uma vida segura para pessoas trans e a comunidade LGBTQIA+ em geral.

A mensagem de Christian Chávez para a comunidade LGBTQIA+

Um dos responsáveis por transmitir uma mensagem aos presentes foi Christian Chávez, que explicou que o principal objetivo desta marcha é celebrar a liberdade de ser, e, acima de tudo, reconhecer e comemorar aqueles que permaneceram firmes desde o início nessa luta, apesar das consequências que poderiam ter em suas vidas pessoais.

"Pelas pessoas que perderam seu emprego, sua família e infelizmente muitos perderam a vida, quero dizer que sua luta não foi em vão, essa luta que nos permite estar aqui hoje", disse o famoso.

Além disso, destacou que, graças a tudo isso, conseguiu transformar o ódio em amor e que agora, a comunidade LGBTQIA+ desfruta de mais espaço, representação e visibilidade, apontando também que ainda há um longo caminho a percorrer.

"Continuaremos lutando até que este dia seja apenas de celebração, até que não haja mais lágrimas para secar, até que não haja mais tristeza para lembrar. Viva a resistência!", continuou dizendo o membro do RBD.

Durante a marcha, foi possível notar que o cantor estava usando uma camiseta que, tanto na frente quanto nas costas, dizia 'Put*', ao que ele afirmou que está tentando se apropriar dessa palavra que foi usada de forma depreciativa e considerada discriminatória para toda a comunidade.

"Eu não me sinto um exemplo, me sinto apenas mais um ser humano da sociedade que faz parte da comunidade... sou o que sou", concluiu.