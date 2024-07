‘Casa do Dragão’ Temporada 2: quem é Ulf White?

House of the Dragon

House of the Dragon

A segunda temporada de ‘House Of The Dragon’ estreou seu terceiro episódio e os fãs ficaram ansiosos para saber mais sobre um novo personagem.

ANÚNCIO

Trata-se de Ulf, o Branco, um dos chamados ‘Sementes do Dragão’, indivíduos de ascendência bastarda Targaryen ou Velaryon que demonstraram a capacidade de montar dragões.

Os fãs do livro ficaram emocionados ao ver a aparição deste personagem que promete protagonizar o conflito pelo trono de Westeros.

Quem é Ulf, o Branco?

Atenção, o texto seguinte pode conter muitos spoilers.

O livro descreve o personagem da seguinte maneira:

Ulf, o Branco, um cavaleiro dragão na saga ‘As Crônicas de Gelo e Fogo’ de George R. R. Martin, é uma figura intrigante na história de Westeros. Durante a Dança dos Dragões, uma guerra civil que dividiu a Casa Targaryen, Ulf emergiu como um dos ‘Sementes de Sowing’, indivíduos de linhagem bastarda com a habilidade de montar dragões. Ulf foi designado para ‘Silverwing’, um dos dragões mais antigos e venerados.

Também é conhecido como ‘Ulf, o Branco’ e ‘Ulf o Sot’, e assim como o resto dos Targaryen, tem cabelos brancos pálidos. É um grande bebedor e é descrito como incapaz de ler ou escrever.

ANÚNCIO

Ulf White (interpretado por Tom Bennett) aparece brevemente no episódio 2 da temporada 2 de ‘House of the Dragon’, mas tem sua primeira cena real no episódio 3, onde se vangloria de sua linhagem perante os outros.

No episódio 2, é possível vê-lo brevemente caminhando pela cena em que os caçadores de ratos da Fortaleza Vermelha estão pendurados após serem condenados à morte.

Sua primeira entrada real acontece no Episódio 3. Quando ele se encontra com alguns amigos em um pub, começa a se gabar de que é um bastardo e que seu avô é Jaehaerys I Targaryen. Ele explica que seu pai é Baelon, o Valente, o que o tornaria o meio-irmão bastardo de Daemon e Viserys.