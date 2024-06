‘Muito vulgar’, o look ousado de Katy Perry com meias-calças e barriguinha à mostra

A famosa foi criticada por este visual que usou no desfile de moda

Katy Perry tem surpreendido nos últimos meses com seu estilo ousado, onde tem usado roupas muito sexy, exibindo sua figura espetacular aos 39 anos.

Vestidos de malha, transparências, shorts curtos, tops e outras peças sexy têm feito parte dos seus últimos visuais com os quais ela tem surpreendido.

Na verdade, no domingo passado ela desfilou no Vogue World 2024 em Paris com um vestido ousado que deixava parte de seus seios à mostra, e agora ela fez de novo.

O visual de Katy Perry com leggings e abdômen à mostra no desfile de moda pelo qual ela está sendo criticada

Katy Perry compareceu na quarta-feira ao desfile da Balenciaga em Paris, e o fez com um dos looks mais ousados que já usou até agora, pelo qual recebeu muitas críticas.

A cantora usava um look de meias-calças pretas rasgadas com um casaco comprido preto, que estava aberto e não tinha nada por baixo, mostrando sua barriga e parte dos seios.

A celebridade completou este visual que chamou a atenção dos paparazzi com uns óculos da marca Balenciaga em preto e o cabelo preso em uma trança longa.

"O que diria Carolina Herrera sobre isso", "Mau gosto nada elegante e vulgar, isso não é se vestir bem", "Por favor, parece vulgar, comum 😮", "as mulheres perderam o senso de vergonha", "Não tem estilo nem elegância, não é autêntico", "O bom gosto, a decência e a classe se perderam", "ela foi assaltada e ficou sem roupa", "que maneira feia de chamar a atenção", foram algumas das reações nas redes.

Embora seu visual tenha sido muito criticado e, na verdade, tenham classificado-a como a "pior vestida" do desfile, a famosa exibiu seu visual em suas histórias do Instagram, mostrando que se sentia segura de si mesma e bonita.