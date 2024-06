JLo é vista após se encontrar com Ben Affleck e afirmam que ela parece estressada

A Costa Amalfitana, na Itália, foi o destino escolhido por Jennifer López na semana passada para passar férias, dias de descanso nos quais Ben Affleck foi o grande ausente, enquanto ela relaxava com seus amigos após a suposta crise com o também ator, que teria levado à venda da casa que compraram quando se casaram em 2022.

Além disso, também foi vista em Paris, França, no início da Semana de Moda de Alta-Costura outono-inverno de 2024. Sua elegância brilhou no desfile da Dior Haute Couture, usando um vestido bege assimétrico, luvas de pele preta e uma bolsa Lady Dior combinando. Mas, como as férias sempre são curtas, ela teve que voltar para a América.

Ela se deparou novamente com seu marido e parece que não gostou muito. Ela se encontrou com Affleck na quinta-feira, 27 de junho. De acordo com o portal Page Six, a cantora chegou ao escritório em Beverly Hills com o vencedor do Oscar, mas saiu sem ele e aparentemente chateada, de acordo com o relatório do site especializado em showbiz.

Já dentro de sua caminhonete, ela falou ao telefone com alguém, que aparentemente a acalmou, pois depois de terminar a ligação ela parecia mais calma. Também foi mencionado que Ben entrou no local no dia anterior usando sua aliança de casamento, indicando que, apesar da crise que aparentemente estão passando, estão fazendo um esforço para salvar o casamento. Foi revelado que eles estão vivendo separados há várias semanas. Ele alugou uma casa.

Enquanto JLo desfrutava na Europa, Ben teve um encontro desafortunado com os paparazzi, a quem ele confrontou ao sair de sua casa em Beverly Hills, Califórnia, a mesma que estaria vendendo, pois acusou os fotógrafos de imprudentes quando os flashes das câmeras o impediram de ver enquanto dirigia com uma de suas filhas.

“Vai me colocar em um acidente. Não acendam as luzes enquanto dirijo pela estrada de entrada. Isso é perigoso. Estou com minha filha”, esbravejou furiosamente a estrela de Hollywood, que foi apoiada pelos internautas, que lembraram que foi precisamente a ação dos paparazzis que resultou no acidente fatal que tirou a vida da princesa Diana.

O casal recentemente compartilhou a formatura do filho mais novo de Ben, e na chegada à cerimônia, que também contou com a presença de Jennifer Garner, o casal foi visto usando suas alianças de casamento.

Em toda essa onda de rumores, Affleck chamou a ‘Diva do Bronx’ de “esposa” na semana passada, em uma entrevista com Kevin Hart para sua série na Peacock chamada Hart to Heart, garantindo que não se importa que tirem fotos dele com sua esposa em eventos públicos. No entanto, ele se mostrou mais protetor quando se tratava de seus filhos, o que ficou evidente ao enfrentar a imprensa no domingo, 23 de junho.