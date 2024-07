Amado Batista paga pensão de R$ 10 mil para ex após briga judicial

Amado Batista foi condenado a pagar pensão de R$ 10 mil para ex-namorada. A determinação a favor de Layza Felizardo foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins.

O valor terá que ser pago por três anos, levando em consideração o tempo que falta para a moça concluir a faculdade de Medicina Veterinária.

A decisão foi tomada pelo desembargador João Rigo Guimarães, do Tribunal de Justiça do Tocantins. Mas ainda cabe novo recurso.

Amado Batista e Layza tiveram um relacionamento por quatro anos, mas acabou no final de 2023 e a jovem entrou na Justiça alegando que precisou abandonar a carreira durante o namoro com o famoso.

Segundo o processo, o cantor pagava uma mesada de R$ 10 mil à jovem, o que fez com que ela abandonasse sua carreira para cuidar das empresas de Amado Batista.

Ela também se mudou do Amazonas, seu estado natal, para Goiânia.

A colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o famoso concordou, após a separação, em manter o pagamento da mesada para ex-namorada, que alega que os pagamentos não foram feitos.

Já Arnaldo teria dito que a jovem “ganhou na loteria” com o relacionamento amoroso.

A fortuna de Amado Batista

Segundo consta no processo, Amado Batista possui uma fortuna estimada em R$ 800 milhões. Já a ex-namorada não teria condições de se manter financeiramente.

Por isso, a Justiça do Tocantins presumiu, diante dos fatos expostos, que Layza “necessita dos alimentos ora pleiteados”, sobretudo para ‘atender às despesas básicas’ dela.

Já a equipe de Amado resolveu se pronunciar. Segundo o advogado do cantor, Dr. Mauricio Vieira de Carvalho, o processo segue em segredo de justiça e sequer poderia está sendo comentada por Layza ou seus representantes na mídia.

“O processo se encontra em segredo de justiça e sequer deveriam estar sendo repassadas informações do processo, contudo a Senhora Layza e seus defensores apenas buscam holofotes, haja vista que todas as alegações constantes em entrevistas e no processo carecem de provas e fatos verídicos!”, disse o advogado do artista.