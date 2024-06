Rainha Letizia é criticada nas redes sociais por usar essas sandálias em um evento

Desta vez, a rainha Letizia demonstrou um novo visual muito confortável em sua nova aparição pública, lembrando que os trajes de verão nunca saem de moda. A soberana espanhola surpreendeu ao usar um vestido que destacava sua pequena cintura, mas o que mais chamou a atenção foi que ela chegou a um evento público de sandálias e recebeu críticas. Qual foi o problema?

Letizia Ortiz reapareceu nas ruas de Madrid com um visual muito criticado

O compromisso já estava marcado, a rainha Letizia chegou para visitar as novas instalações da Netflix em Madrid, para realizar a reunião do Patronato da Fundação de Ajuda contra a Drogadição. Sem dúvida, a rainha não descansou e sua agenda começou mais do que cheia esta semana.

No entanto, o que se destacou em seu visual? Desta vez, a esposa do rei Felipe VI decidiu deixar os saltos em casa e usou sandálias de Pedro García, um designer que trabalha com peças de luxo, materiais exclusivos e feitos à mão. Os detalhes nas sandálias usadas pela rainha são evidentes, de acordo com as informações do site Soy Carmín.

"Uma rainha com sandálias?"

Muitos internautas criticaram a rainha por usar chinelos, mas a verdade é que essas peças foram confeccionadas de forma minuciosa e não estão ao alcance de qualquer pessoa. Aparentemente, a rainha Letizia deixou claro que a moda primavera-verão já começou e ela exibe um novo visual com orgulho e conforto.

