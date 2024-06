Netflix: o filme viciante que não te dará um momento de descanso

As produções picantes estão se tornando muito populares entre os espectadores da plataforma da Netflix e é por isso que você não pode perder este filme chamado ‘Traição e Desejo’ que estreou em 2021 e cativou com sua história apaixonante.

Este é um filme que testa o sistema nervoso do público, pois não só é preciso controlar as reações, mas também é necessário acompanhar de forma muito cuidadosa toda a história dos protagonistas.

Um casal que, apesar de parecerem extremamente apaixonados, na realidade podem sucumbir a uma nova tentação, que, sem dúvida, é a que desencadeia o caos no ‘paraíso’ em que viviam até então.

Romance e drama muito bem relatados

Este filme americano é um thriller de romance dirigido por Brian DeCubellis. É uma espécie de romance, mas muito bem contado. O roteiro é de responsabilidade de K.S. Bruce e Brian DeCubellis.

“A dona de uma galeria e seu marido, um apresentador de notícias, enfrentam a tentação e os ciúmes quando dois estranhos entram em suas vidas aparentemente perfeitas”, é a sinopse da Netflix.

Os ciúmes e a culpa são os que guiam esta produção, que busca mostrar o lado mais caótico da traição quando esta se volta contra os protagonistas.

Além disso, também mostra como esse casal que está sendo atacado pela tentação, ciúmes e culpa deve aprender a enfrentar as consequências diante de uma realidade que certamente feriu e danificou seu relacionamento ‘perfeito’ para sempre, ou seja, não há como voltar atrás no que fizeram e terão que aprender a viver com isso, conforme relatado pelo portal República.

DeCubellis busca retratar até as últimas consequências que podem surgir de um acesso de ciúmes e também fazer refletir ao apontar as ações dos protagonistas como justificativa diante de uma dolorosa traição, de forma que fará você pensar quem é realmente o vilão nesta história de amor.