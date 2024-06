Netflix: o aclamado filme que vai elevar completamente a temperatura da sua tela

Os filmes e séries picantes são muito procurados pelos espectadores na plataforma da Netflix. Em seu catálogo, há uma produção que tem dado muito o que falar por sua história atraente, seu nome é ‘Pura Paixão’, foi lançado em 2020 e tem uma duração de 96 minutos.

A sinopse do filme na Netflix é a seguinte: "Um homem e uma mulher se conhecem por acaso. Ele é um diplomata russo, mais jovem que ela e casado, e ela é professora e pesquisadora. Aos poucos, seus sentimentos vão crescendo".

‘Paixão pura’ é dirigida por Danielle Arbid, uma diretora francesa com uma longa carreira que inclui documentários, curtas-metragens e telefilmes. O roteiro é baseado no romance homônimo de Annie Ernaux, publicado em 1993. O filme é uma coprodução entre a França e a Bélgica e foi produzido pela empresa Les Films Pelléas.

Sexo e intriga

É um filme que aborda sexo, feminismo e também intriga. O elenco é formado por Sergei Polunin, Laetitia Dosch, Caroline Ducey, Grégoire Colin, Slimane Dazi, Tibo Vandenborre, Shahira Fahmy, Arnaud de Montlivaut e Lou-Teymour Thion.

A crítica tem bons comentários porque asseguram que é “uma obra que não deixará ninguém indiferente (...) Sua fotografia transcende com facilidade e de forma impressionante os obstáculos apresentados no papel, para contar uma narrativa detalhada sobre as ‘banalidades’ da paixão”, destaca Cineuropa.

O portal Micropsia comenta como a pureza mencionada no título é justamente oposta ao que acontece no filme: “Arbid (…) não levará a narrativa para respostas fáceis ou esclarecedoras. Pelo contrário, fará com que ‘Pura Paixão’ deixe de ser tão simples como parecia ser e se transforme em um desafio cerebral”.

É um filme que você precisa adicionar à sua lista para este fim de semana e ter uma opção diferente dos seus gêneros favoritos.