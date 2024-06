Michael Jackson devia US$500 milhões no momento de sua morte

Em 25 de junho de 2009, o mundo parou quando Michael Jackson, o icônico Rei do Pop, faleceu em Los Angeles aos 50 anos de idade devido a uma parada cardíaca aparente. Novos documentos judiciais, apresentados na sexta-feira, 21 de junho e obtidos pela PEOPLE, revelam que no momento de sua morte, Jackson estava afundado em uma dívida de mais de US$500 milhões.

Na noite anterior à sua morte, Jackson realizou um ensaio geral de seis horas no Staples Center de Los Angeles para sua residência prolongada “This Is It” no O2 Arena de Londres. Como parte de seu plano de retorno, ele havia escrito novas músicas e passado muitas horas em ensaios árduos para aperfeiçoar os shows, programados para acontecer de julho de 2009 a março de 2010.

Michael Jackson devia US$500 milhões

No entanto, devido aos seus hábitos de gastos exorbitantes, Jackson precisava desesperadamente de dinheiro para pagar sua dívida acumulada de US$30 milhões por ano, de acordo com o The Los Angeles Times. O jornal relatou que o contador público certificado William R. Ackerman, testemunhando como testemunha de defesa no julgamento por homicídio culposo em agosto de 2013, ofereceu uma visão detalhada das finanças do cantor, dizendo aos jurados que Jackson gastava dinheiro em doações para caridade, presentes, viagens, arte e móveis.

“”Ele gastava muito dinheiro em joias”, acrescentou Ackerman na sala do tribunal de Los Angeles naquele momento. “Ele estava financeiramente exausto”. Desde 1993, Jackson havia acumulado uma dívida crescente e, até 1998, já devia US$140 milhões. Entre junho de 2001 e junho de 2009, sua dívida aumentou em cerca de US$170 milhões a mais. Ackerman testemunhou que os juros sobre os empréstimos de Jackson também aumentaram ao longo dos anos, variando entre um pouco menos de 7% e 16,8% ao ano.

Após a morte de Jackson, a responsabilidade financeira pelo lançamento da enorme turnê cancelada recaiu sobre o patrimônio. De acordo com a recente petição de sucessão, ele devia aproximadamente US$40 milhões ao promotor de concertos AEG, “e havia pouca esperança de gerar receitas a partir dos ativos altamente alavancados de Jackson”. Os executores do patrimônio, o advogado John Branca e o executivo de A&R John McClain, juntamente com seu consultor legal, Jonathan Steinsapir e Saul Ewing, afirmaram em uma apresentação de março de 2024 que o patrimônio estava carregado de dívidas e à beira da falência quando Jackson morreu.

No entanto, atualmente, o patrimônio está avaliado em mais de US$2 bilhões. O patrimônio de Michael Jackson conseguiu superar suas dificuldades financeiras iniciais e solidificou seu lugar como uma entidade significativa na indústria musical. No entanto, ele ainda enfrenta desafios legais, incluindo casos importantes relacionados a acusações de abuso que continuarão se desenvolvendo nos tribunais.