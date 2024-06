Jornalista afirma que a princesa Leonor tem uma doença oculta e gera polêmica

A princesa Leonor continua sendo o foco das notícias nos últimos meses, especialmente agora que está prestes a concluir o seu primeiro ano de formação militar em Zaragoza. Recentemente, um jornalista reconhecido revelou que a herdeira do trono espanhol sofre de uma doença incurável. Qual é a doença e como isso a afeta?

Jornalista revela a doença hereditária que a princesa Leonor sofre

O responsável por revelar a notícia foi o jornalista Jaime Peñafiel, que afirma que a princesa Leonor sofre de uma doença hereditária. O mais polêmico que ele afirma é que a doença vem do seu pai, o rei Felipe VI, de acordo com as informações do site Caras.

Princesa Leonor (Getty Images)

Parece ser narcolepsia, uma doença que faz com que a pessoa durma constantemente. Segundo o jornalista, essa condição foi diagnosticada em Felipe VI quando ele era apenas uma criança e afetou significativamente sua vida escolar. Nesse sentido, o profissional de comunicação afirma que o monarca dormia durante as aulas e acordava com dificuldade.

Leonor de Borbón sofre de narcolepsia

Além disso, Peñafiel critica a casa real por tentar ocultar a doença de Leonor e por não revelar a verdade sobre a saúde dos membros da família. "A outra doença hereditária, a falta de várias peças dentárias, foi corrigida com ortodontia, dentes falsos e clareamentos", escreve. "Mas a narcolepsia só tem uma solução: fingir".

Princesa Leonor A futura rainha de Espanha celebrará o seu 18º aniversário no dia 31 de outubro (Carlos Álvarez/Getty Images)

A coluna do jornalista tem sido alvo de críticas furiosas por parte dos seguidores da monarquia espanhola, que acusaram Peñafiel de ser "salaz" e "falta de ética". No entanto, outros têm defendido o seu direito de expressar a sua opinião e de fazer algumas perguntas sobre a saúde e o comportamento da família real.

A casa real espanhola ainda não emitiu um comunicado oficial a respeito, mas espera-se que reaja em breve às palavras de Peñafiel sobre Leonor e o rei Felipe.