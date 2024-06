Selena Gomez vs. Hailey Bieber: internautas afirmam que uma delas imita a outra

Os fãs construíram uma rivalidade eterna entre a ex e a namorada de Justin Bieber

As redes sociais frequentemente se tornam plataformas onde os fãs expressam opiniões e geram rivalidades entre celebridades como Selena Gomez e Hailey Bieber, com quem criaram uma discórdia pelo amor de Justin Bieber.

A controvérsia entre ambas estrelas continua, mesmo que cada uma siga sua vida sem se intrometer na outra. Enquanto a cantora tem se dedicado à sua carreira no cinema e na indústria musical, bem como ao seu relacionamento com Benny Blanco, a modelo tem desfrutado de uma nova fase entre as passarelas e sua gravidez, ao lado de Justin Bieber.

Para os fãs, a tranquilidade não é uma opção, pois sempre estão em busca de algo novo que demonstre a rivalidade entre ambas, basta lembrar que quando Hailey anunciou sua gravidez, todos apontavam Selena Gomez por supostamente querer ‘roubar a atenção’.

Selena Gomez / Hailey e Justin Bieber Instagram (Instagram: @selenagomez / haileybieber)

Agora surgiu a especulação de que Gomez poderia estar se inspirando no estilo da Sra. Bieber, o que ganhou força quando a cantora anunciou o próximo lançamento de uma bolsa para cosméticos como parte de sua marca Rare Beauty, projetada para levar seus produtos a qualquer lugar com estilo.

Cópia ou inspiração? Isso revelaria o que está acontecendo entre Selena e Hailey

Os internautas têm destacado nas redes sociais que a bolsa ou necessaire da coleção de Selena Gomez teria uma característica em particular que não passa despercebida, que é que se assemelha muito à Rhode Bubble Bag de Hailey Bieber, da sua marca de cuidados com a pele.

Embora possa ser coincidência devido às atuais tendências de design de bolsas pequenas, arredondadas e acolchoadas, com revestimentos semelhantes aos de um casaco de chuva, alguns não deixam de apontar que Gomez "quer ser como Hailey".

Por outro lado, também aconteceu de os usuários apontarem que foi Hailey quem imitou Selena, assim como aconteceu com seus respectivos programas de culinária.

Hailey Bieber As comparações entre as marcas de cosméticos das duas celebridades têm sido inevitáveis (Tiktok)

Durante a pandemia de COVID-19, Selena Gomez estreou seu programa de culinária ‘Selena + Chef’ na HBO Max em agosto de 2020, enquanto que dois anos depois, em dezembro de 2022, Hailey Bieber lançou seu próprio programa de culinária em seu canal do YouTube, intitulado ‘O que tem na minha cozinha?’, que se originou de sua popular série de entrevistas ‘Quem está no meu banheiro?’.

O relacionamento com Justin Bieber que fez tudo explodir

Selena Gomez e Justin Bieber dominaram o mundo do entretenimento nos anos 2000 por serem duas das estrelas infantis e juvenis mais destacadas da indústria, o que levou a que o relacionamento deles fosse um dos mais perseguidos. No entanto, tem sido amplamente seguido por milhões de fãs desde o início de seu romance em 2010, com seus altos e baixos emocionais sendo tema de constantes especulações.

Por outro lado, Justin Bieber e Hailey Bieber têm sido o centro das atenções desde que começaram seu relacionamento, que começou quando eram adolescentes e frequentavam os mesmos eventos, mesmo estando em carreiras diferentes. Depois de várias separações e reconciliações, casaram-se em 2018 e agora estão esperando o primeiro bebê juntos.