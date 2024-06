Salma Hayek aparece ao lado de Nicola Coughlan e são chamadas de ‘rainhas swifties’

O show de Taylor Swift na Inglaterra foi uma concentração de grandes celebridades, incluindo Tom Cruise, Hugh Grant e até o príncipe William com seus filhos. Nas redes sociais, houve uma exibição de imagens e vídeos, mas quem mais chamou a atenção foram Salma Hayek junto com a atriz irlandesa do momento, Nicola Coughlan, protagonista da série da Netflix ‘Bridgerton’.

A atriz mexicana chegou ao Estádio de Wembley, em Londres, acompanhada de sua filha Valentina Paloma e se encontrou com a intérprete de ‘Lady Whistledown’, com quem compartilhou emocionadas o concerto ‘The Eras Tour’, onde Taylor Swift faz uma viagem por todas as suas épocas musicais.

Salma Hayek e Nicola Coughlan se divertiram juntas no show de Taylor Swift (Instagram: @salmahayek)

“Vivendo nossos sonhos mais selvagens. Obrigada Taylor Swift”, foi a mensagem que a atriz mexicana escreveu junto às imagens, onde posou com a atriz Nicola Coughlan e causou furor nas redes sociais. Seus fãs as elogiaram e as chamaram de ‘rainhas swifties’.

“Meu Deus, Salma e Nicola duas rainhas! ❤️ ❤️”, “Lady Whistledown na área 😍”, “🔥 🔥🔥 Este momento, duas rainhas juntas!!”, “Tão incrível! É mágico”, “Ok, agora quero Nicole e Salma em um filme 😐”, “A dupla que eu não sabia que precisava. Minhas duas namoradas juntas em uma foto se abraçando ❤️”, “Meus mundos se unem Minha Deusa Nic e minha Deusa Salma! ❤️ amo vocês”, são alguns dos comentários que Hayek recebeu em sua conta do Instagram.

Não foi só Penelope Featherington que esteve com Salma

No carrossel da protagonista do filme ‘Magic Mike: O Último Baile’, também foram tiradas fotos e vídeos com outras grandes celebridades, como a designer Stella McCartney, a atriz Leslie Mann, Pat Smear (guitarrista da banda Foo Fighters), o estilista Jonathan Van Ness e a mãe de Taylor, Andrea Finlay.

"Esta é a coleção mais selvagem de pessoas que já vi se divertindo juntas", disse um dos fãs de Salma Hayek, destacando a quantidade de celebridades juntas em um mesmo lugar.

Salma adora concertos, pois em abril ela foi ao show que Madonna fez no México. Da mesma forma, sua filha Valentina Paloma, que também foi vista animada e cantando as músicas de Taylor, mas nos vídeos a mais animada é a atriz mexicana, que dançou, cantou e curtiu todo o concerto.