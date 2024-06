O ator Kim Woo-bin comprou o antigo prédio do BTS

Foi em 13 de junho de 2013 quando o grupo de k-pop BTS, composto por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jungkook, fez sua estreia com o single ou faixa ‘No More Dream’ do seu primeiro álbum ‘2 Cool 4 Skool’, e onze anos após esse dia, milhões de memórias foram criadas junto com ARMY, como é conhecido seu fandom.

ANÚNCIO

O grupo BTS está sob a empresa Big Hit Entertainment (agora BIGHIT MUSIC) e desde seus dias como trainees ou aprendizes, eles usaram o prédio da mesma, que está localizado em 208-14 Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seul, Coreia do Sul, até a empresa se mudar para um novo prédio em 2018 e depois para Yongsan-gu em 2020, onde agora está localizado o prédio da HYBE, empresa que abriga dezenas de artistas.

No entanto, desde que os membros do BTS deixaram o antigo prédio da Big Hit, milhões de ARMYs que visitam Seul, Coreia do Sul, aproveitam para fazer uma parada neste edifício onde tiram fotografias, vídeos e escrevem uma mensagem de apoio e agradecimento para o grupo.

O ator Kim Woo-bin comprou mesmo o antigo prédio do BTS

Mas tudo isso pode mudar, já que na terça-feira, 25 de junho de 2024, a k-media ou meios de comunicação coreanos relataram que o ator e modelo Kim Woo-bin, adquiriu por cerca de 13,7 trilhões de wons (10,7 milhões de dólares), o antigo prédio da Big Hit, “Kim Woo-bin comprou um edifício localizado em Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seul”, compartilhou sua agência AM Entertainment.

Após esta notícia, milhões de fãs do mundo todo mostraram sua irritação, pois acreditam que Kim Woo-bin poderia demolir o prédio ou, no mínimo, reformá-lo e, com isso, todos os mensagens e lembranças que o BTS criou desde sua estreia seriam perdidos.