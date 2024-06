Lady Di se vinga do rei Charles 27 anos após sua morte, graças a Kate Middleton

No próximo dia 31 de agosto, completam-se 27 anos da trágica morte de Lady Di em um enigmático acidente de carro em Paris. Apesar disso, parece que o fantasma de sua memória continua rondando o Palácio de Buckingham de uma forma não tão literal.

A nova vingança de Lady Di contra Charles III

De acordo com especialistas em assuntos da casa real, como Pilar Eyre, afirmam que Charles III, viúvo de Diana de Gales e atual monarca britânico, ainda não conseguiu escapar da sombra que sua ex-esposa projetou sobre sua vida. A última mostra dessa influência persistente foi vista no tradicional desfile do Trooping the Colour, onde o rei, apesar de seu status, não conseguiu evitar ser eclipsado mais uma vez pela figura da princesa de Gales, um título que agora pertence a Kate Middleton.

Este foi o retorno de Kate Middleton à cena pública

O desfile do Trooping the Colour deste ano trouxe uma surpresa muito inesperada: o retorno oficial de Kate Middleton, que havia anunciado no mês passado seu diagnóstico de câncer, de acordo com as informações do site El Nacional.

Devido a isso, a princesa de Gales havia se desculpado por sua ausência devido ao seu delicado estado de saúde, mas finalmente apareceu ao lado de seu marido, o príncipe William, e seus três filhos.

Conforme revelado por Pilar Eyre em sua coluna na revista Lecturas, essa inesperada aparição de Kate Middleton não foi uma casualidade, mas sim uma grande estratégia orquestrada por Charles III. Seus assessores reais o alertaram de que ele e Camila Parker não eram suficientes para atrair a atenção do público, e que precisavam da presença de toda a família real para despertar o interesse na monarquia.

Lady Di O estilo da princesa Diana está mais atual do que nunca e podemos copiar seus looks

A chegada de Kate Middleton foi um espetáculo em si mesma. Deslumbrante e radiante, ela roubou todos os olhares e a atenção da mídia, eclipsando completamente Charles III. No entanto, não foi a primeira vez que Charles III se viu nessa situação. Durante seu casamento com Lady Di, ele viveu à sombra da adoração pública que sua então esposa recebia, sempre o relegando a um segundo plano.