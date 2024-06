Robbie Williams ficou chateado porque não foi reconhecido enquanto caminhava na rua

Na década de 1990 do século XX, Robbie Williams foi uma verdadeira sensação mundial após o seu sucesso no grupo juvenil britânico, ‘Take That’, e claro, por sua bem-sucedida carreira solo, o que o tornou um dos solistas mais ouvidos nas últimas três décadas no Reino Unido e nos Estados Unidos.

Um pouco afastado da música diante do domínio de novas tendências e gerações, em 2022 ele voltou com o lançamento do álbum de compilação de seus maiores sucessos intitulado ‘XXV’, em homenagem aos seus 25 anos de carreira profissional, que foi acompanhado pelos arranjos musicais da Metropole Orkest, uma orquestra sediada nos Países Baixos.

Situação que não conseguia acreditar

Aos 50 anos, em 2024, a sua popularidade aparentemente não é tão marcante como em outros tempos e, sobretudo, como ele próprio esperava. Ele fez isso conhecido através de um desabafo nas suas redes sociais, onde comentou que ficou indignado por não ter sido reconhecido por ninguém enquanto caminhava em plena luz do dia na via pública.

Através de uma série de histórias publicadas em sua conta oficial do Instagram e na de sua esposa, Ayda Fields, o intérprete de ‘Angels’ e ‘Rock DJ’ foi visto passeando pela rua e mostrando que ninguém o impedia de pedir um autógrafo ou uma foto.

“Isto é muito preocupante. Não sabíamos que íamos voltar a pé do restaurante. Estamos caminhando pelo Hyde Park. Estou vestido completamente de rosa, com tênis rosa, óculos de sol com brilhantes. Absolutamente ninguém me reconheceu”, explicou no primeiro vídeo.

No segundo vídeo, enquanto sua esposa filmava as pessoas caminhando tranquilamente sem perceber sua presença, com um pouco de humor para acalmar as águas e aceitar a realidade, Robbie Williams acrescentou: "Estou chateado e realmente preciso que me reconheçam".

No entanto, ele não desistiu e, fiel ao seu estilo irreverente, no dia seguinte continuou caminhando por outras partes de Londres com uma roupa com seu nome gravado para que pudesse ser reconhecido, situação que finalmente conseguiu, foi captada em vídeo por sua parceira e replicada no Instagram em mais 5 postagens.