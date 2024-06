Prince terá sua própria estrela na Calçada da Fama de Hollywood

O artista americano, Prince, será homenageado com sua própria estrela na Calçada da Fama de Hollywood em 2025.

O músico faz parte da lista de premiados para o próximo ano, grupo que inclui Green Day, Jane Fonda, David Beckham e Keith Urban. Também inclui a banda mexicana ‘Los Bukis’.

A Calçada da Fama de Hollywood destaca os nomes de celebridades que a Câmara de Comércio de Hollywood homenageia por sua contribuição ao cinema, séries, teatro, música e rádio.

Natural de Minneapolis, Minnesota, a estrela dos anos 80 e 90 recusou a distinção duas vezes em vida, destacando que "não estava pronto" para isso.

Prince Rogers Nelson, seu nome de batismo, se consagrou com seu álbum ‘Purple Rain’. O disco lançado em 1984 está atualmente celebrando seu quadragésimo aniversário.

A produção fonográfica se destacou graças às músicas que ainda estão em vigor devido à sua qualidade, como ‘I Would Die 4 U’, ‘Baby I’m a Star’ e ‘Purple Rain’ (gravadas ao vivo e depois ajustadas em estúdio), peças que permitiram atingir a impressionante marca, para a época, de mais de 22 milhões de cópias vendidas.

Reconhecimentos por ‘Purple Rain’

O impacto de ‘Purple Rain’ junto ao público foi marcante, o que posteriormente o ajudou a ganhar dois prêmios Grammy nas categorias de melhor performance de rock de um duo ou grupo com vocalista e melhor álbum de trilha sonora para meios visuais.

O trabalho fonográfico também marcou o fim de uma carreira ascendente que começou em 1978, quando tinha apenas 19 anos, para dar início a um reinado que continuaria com álbuns como ‘Around the world in a day’ (1985), ‘Sign o the times’ (1987) ou ‘Lovesexy’ (1988).

‘Purple Rain’ também teve sua versão cinematográfica, que combinou música e drama. Dirigido por Albert Magnoli, o filme conta a história de um jovem músico talentoso conhecido como The Kid (o garoto), que enfrenta problemas familiares e passa a maior parte do tempo ensaiando com sua banda e com sua namorada, interpretada por Apollonia Kotero. Baseado no inesquecível álbum do sempre lembrado Prince, o filme ganhou o Oscar de Melhor Trilha Sonora Original em 1985.

O Príncipe faleceu em 21 de abril de 2016 de uma overdose de fentanil aos 57 anos de idade.