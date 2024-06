Mais de 50 peças icônicas da princesa Diana estão sendo leiloadas na Califórnia

Um emocionante leilão começou na Califórnia: são mais de 50 itens icônicos ligados à amada princesa Diana, ex-esposa do agora rei Charles III e mãe dos príncipes William e Harry.

Lady Di é sem dúvida um dos personagens mais emblemáticos do século XX, uma lenda e uma referência da cultura popular, e agora, nos Estados Unidos, começou o maior leilão já realizado em 27 anos de seus pertences.

Quais são alguns dos objetos da princesa Diana que estão sendo leiloados?

Segundo o Daily Mail, a extensa lista inclui peças icônicas como a saia plissada de cor creme de Catherine Walker com a qual Lady Diana posou com o agora rei Charles III e o príncipe William em 1983, o chapéu branco e vermelho de sua turnê pela Austrália em 1985, o vestido de tule com estrelas de Murray Arbied que a princesa usou na estreia do Fantasma da Ópera em 1986 ou os chamativos sapatos verde esmeralda que usou em um jantar de Estado em 1993, entre outros, estão à venda.

O leilão está aberto e os mencionados sapatos verdes saíram com um preço inicial de US$500 e já têm cinco pessoas interessadas neles e dispostas a pagar US$15.000. Para o vestido de tule, espera-se arrecadar cerca de US$500.000, que neste caso, de acordo com o Daily Mail, irão para a estilista americana Pat Kerr Tigrett, que comprou três vestidos de Diana no famoso leilão realizado pela própria princesa de Gales pouco antes de morrer na sede britânica da casa Christie’s para arrecadar fundos para a luta contra a Aids. Agora, de acordo com o referido meio de comunicação, a estilista que chegou a ter certa relação com Diana poderia arrecadar até um milhão de euros por um investimento que na época foi de 94 mil euros.

A coleção também inclui o turbante de lã amarelo e preto usado na missa de Natal em Sandringham em 1987, o terno de Catherine Walker da turnê real em Hong Kong em 1989 ou o vestido de flores com o qual ela foi fotografada buscando o príncipe Harry na escola. Clutches, bolsas, mais sapatos claramente usados, cartas escritas à mão com o selo dos palácios de Balmoral, Highgrove e Kensington e vários cartões de Natal. No total, são 56 objetos leiloados pela Julien’s Auctions, sediada na Califórnia.