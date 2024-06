Jornalista que revelou a infidelidade de Piqué com Clara Chía foi condenado à prisão

Em junho de 2022, a notícia da infidelidade de Piqué com Shakira com Clara Chía tomou as redes sociais de todo o mundo, tornando-se uma tendência, pois ninguém esperava por esse tipo de notícia, já que nas redes sociais eles eram mostrados como o casal perfeito, juntamente com seus filhos como parte desse estereótipo de família dos sonhos.

ANÚNCIO

Tudo isso veio à tona e aos meios de comunicação graças à investigação e dados revelados pelo jornalista espanhol Jordi Martín. Apesar de Shakira já saber sobre tal infidelidade, foi o próprio comunicador quem revelou tudo.

Qual foi a sentença do jornalista que expôs a infidelidade entre Piqué e Clara Chía?

Durante vários meses e em uma longa disputa judicial entre o jornalista e Clara Chía por invasão de privacidade e assédio, a atual parceira de Piqué ganhou a ação final, pois de acordo com o programa de entretenimento ‘Lo Sé Todo’, o comunicador foi condenado a um ano de prisão, depois que Clara insistiu que deveriam ser cinco.

Além disso, terá que pagar a quantia de 13 mil euros. E depois que se soube de toda essa infidelidade, a própria Shakira mostrou sua melhor versão como mulher, artista e mãe.