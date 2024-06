Foi revelado que Jennifer Lopez e Ben Affleck estão assinando os papéis do divórcio

Ben Affleck e Jennifer Lopez supostamente estão assinando os papéis do divórcio, o que poderia confirmar os rumores de separação entre o famoso casal que se casou em Las Vegas em julho de 2022.

Os rumores de separação entre os artistas começaram no início de maio passado, quando ela compareceu sozinha ao Met Gala. Foi nesse momento que a imprensa percebeu que ela já havia estado sem o Ben em vários eventos, então notaram que outra aparição pública sem ele não poderia ser uma coincidência. Foi assim que começou a sequência de paparazzi e fotógrafos, que confirmaram que cada um estava saindo separadamente. Eles estão separados, é a conclusão de muitos.

Apesar dos comentários, nem Ben Affleck nem Jennifer Lopez se pronunciaram a respeito.

O Marca publicou que o divórcio já é um fato porque o casal está na fase de assinatura dos papéis do divórcio.

Ben Affleck, Jennifer Lopez e suas pistas

Jennifer Lopez Enquanto a acusam de fingir uma crise com Ben, a cantora luta por seu casamento (Michael M. Santiago /Netflix, Getty)

O meio citado apresentou o relatório de Jacqueline Newman, advogada especializada em divórcios, sobre o possível divórcio de Ben Affleck e Jennifer Lopez. A especialista indicou que "parece que estão tentando moldar a opinião pública soltando pistas sobre o fim do casamento, mas sem anunciá-lo oficialmente".

A advogada afirmou que, se for verdade o divórcio entre o ator e a Jlo, é provável que o processo não seja complicado, já que ambos assinaram um acordo pré-nupcial e não estiveram casados por muito tempo. "A parte legal real do divórcio será fácil, pois certamente possuem um acordo pré-nupcial rigoroso e foi um casamento de curta duração", disse Newman.

Supostamente, Ben Affleck e Jennifer Lopez estão vivendo separados. Ele está em uma casa alugada por 100.000 dólares por mês e ela continua na mansão que compraram antes de se casarem.

Durante o período de separação, o ator foi visto saindo com seus filhos e com sua ex Jennifer Garner; enquanto isso, a ‘Diva do Bronx’ foi vista em vários eventos e, recentemente, foi vista aproveitando sozinha com amigos nas praias da Itália.