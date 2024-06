Cartas de princesa Diana expõem conflitos com Charles durante a lua de mel

Uma coleção composta por nove cartas escritas pela princesa Diana Spencer, nos primeiros anos de seu matrimônio com o rei Charles III, será colocada em leilão por 20 mil libras esterlinas, aproximadamente R$ 139 mil, segundo a cotação atual. Essas correspondências, que estão sob os cuidados da prestigiada casa Julien’s Auctions, revelam detalhes sobre a rotina do casal nos anos 1980. Um dos bilhetes revela uma discussão durante a lua de mel, motivada pela atual rainha Camilla Parker Bowles.

ANÚNCIO

Diana escreveu a primeira dessas cartas em 14 de agosto de 1981, dois dias após retornar da lua de mel com Charles, realizada a bordo do Royal Yacht Britannia. Em sua mensagem, ela descreveu a viagem como um “tremendo sucesso”, mas mencionou uma briga significativa devido a abotoaduras recebidas por Charles de Camilla. “Durante nossa lua de mel, ele apareceu com abotoaduras nos punhos. Dois ‘C’s entrelaçados, como o símbolo da Chanel. Entendi imediatamente e perguntei: ‘Camilla te deu isso, não foi?’ e ele respondeu: ‘Sim, qual o problema? É um presente de uma amiga’. E claro, nós tivemos uma briga. Puro ciúme. Foi uma ideia astuta dela, mas dois ‘C’s – não foi nada inteligente”, escreveu Diana a Maud Pendrey, a ex-governanta da família.

Diferenças e conflitos na lua de mel

Penny Junor, autora do livro “A Duquesa”, também relatou em sua obra as divergências que surgiram entre Diana e Charles durante a lua de mel. Enquanto Charles planejava nadar, ler, pintar e redigir cartas de agradecimento, Diana queria aproveitar o tempo de qualidade conversando e se aproximando. Charles levou consigo suas aquarelas, telas e livros do místico africânder Laurens van der Post, esperando que ele e Diana pudessem compartilhar e debater sobre eles. No entanto, Diana não tinha interesse em leitura, sentindo-se ofendida pelo fato de Charles preferir seus livros à companhia dela. Isso gerou diversas discussões, culminando em um episódio onde Diana destruiu a pintura e os materiais de Charles.

A Julien’s Auctions descreveu essa coleção de cartas como uma oportunidade rara de vislumbrar um lado mais íntimo e pessoal de Diana, além da imagem pública que ela construiu. As cartas incluem notas de agradecimento, cumprimentos de Natal e outras correspondências que mostram uma mulher que, apesar de sua posição real, manteve-se próxima das pessoas em sua vida, incluindo sua equipe e confidentes.

O casamento de Diana e Charles foi dissolvido em agosto de 1996, um ano antes da trágica morte de Diana em um acidente de carro em Paris. Charles se casou com Camilla em 2005.

Fonte: Revista Quem