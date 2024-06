Ana Hickmann e Edu Guedes vão casar após 20 anos de amizade

Edu Guedes pediu Ana Hickmann em noivado em Portugal

Ana Hickmann e Edu Guedes estão noivos. O pedido foi feito pelo apresentador da Band, na noite desta quinta-feira (27), durante uma viagem para Portugal.

Amigos há 20 anos, Ana e Edu assumiram o namoro em março de 2024, depois que os rumores de que os dois estavam juntos começaram a circular nas redes sociais.

Ana viajou com Edu para Lisboa, onde o famoso chef de cozinha participa do Circuito Estoril de automobilismo.

Ana e Edu compram mansão de R$ 4,9 milhões

Recentemente, Ana Hickmann e Edu Guedes anunciaram que vão morar juntos numa mansão localizada em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

“Não temos previsão da data da mudança ainda, porque, na verdade, como a casa nunca foi habitada, temos que colocar tudo nela. Então, vamos fazer tudo com calma”, disse o famoso à Quem.

Ana Hickmann e Edu Guedes mostram aliança de noivado (Divulgação)

A nova casa do casal conta com quatro suítes, sótão, hall de estar, lavabos, espaço gourmet, cozinha, copa, sala de estar, sala de jantar, home theater, adega, despensa, lavanderia e suíte para funcionário.

Uma reforma será feita antes da mudança de Ana e Edu. Aos seguidores, eles falaram que a ideia é manter um ar rústico e estilo inglês na casa, que custou cerca de R$ 4,9 milhões.

Ana Hickmann ‘lambe’ Edu Guedes

O namoro de Ana Hickmann e Edu Guedes não traz nenhum sentimento ruim para Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora do Hoje em Dia, que revelou que até torce para que eles sejam felizes juntos.

“Hoje ela lambe e trata muito bem o seu novo companheiro, eu fico muito feliz e torço para que ela continue”, disse Alexandre.

Ele ainda falou que Ana Hickmann precisa tratar muito bem o apresentador da Band e ressaltou: “Todo mundo sabe que ele tem um histórico bastante extenso, né?”, questionou o ex-marido da famosa.