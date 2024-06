Thor agora é o Homem-Aranha? Chris Hemsworth revela o que realmente o assustou

Chris Hemsworth, conhecido mundialmente por seu papel como Thor no Universo Cinematográfico da Marvel, compartilhou com seus seguidores um vídeo muito divertido de suas aventuras em casa com um novo membro da família.

Trata-se de uma aranha gigante que apareceu no jardim de sua casa e o corajoso Thor, no estilo do Homem-Aranha, grava e tenta se concentrar "para receber os poderes do aracnídeo".

O que poderia assustar qualquer pessoa e fazê-la sair correndo diante de uma aranha, muitas pessoas têm fobia, o ator transformou isso em um momento muito divertido e demonstrou sua coragem diante do intimidante animal.

Hemsworth, assustou-se?

No vídeo, Hemsworth faz um movimento da aranha em uma grande teia de aranha, ele ri e de repente o animal anda alguns centímetros e a câmera se move, não sabemos se de susto, o certo é que o grande Thor permanece no lugar como se fosse o Homem-Aranha, hipnotizando o animalzinho.

