Quarteto Fantástico: os novos detalhes que são conhecidos sobre o filme da Marvel

Um dos filmes mais esperados da Marvel estará chegando no próximo verão, mas a expectativa não se faz esperar. ‘Quarteto Fantástico’, a aguardada adaptação que promete reviver a icônica história deste grupo de super-heróis, continua avançando em sua produção.

Com um elenco estelar, o filme não apenas reimaginará as origens da famosa equipe que levou a Marvel Comics ao sucesso, mas também os reposicionará temporalmente. Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, dedicou-se a revelar alguns detalhes intrigantes sobre a ambientação e o início das filmagens.

O que sabemos até agora sobre ‘Quarteto Fantástico’?

Numa recente entrevista para o 'The Official Marvel Podcast', o presidente da Marvel ofereceu novas atualizações sobre o próximo filme dos 'Quatro Fantásticos'. Uma das informações que ele revelou está relacionada à localização do filme na cronologia do MCU, e parece que as suspeitas dos fãs estão sendo confirmadas.

Devido aos pôsteres exibidos, os fãs perceberam que o estilo retrô insinuava que a trama do filme se passaria nos anos 60, década em que a série de quadrinhos da Marvel teve início.

Feige próprio comentou sobre o olhar atento dos fãs e insinuou que eles poderiam estar certos em suas suspeitas, embora não tenha confirmado totalmente a localização cronológica do filme. “Sim, sim, muito. É um período. Muitas pessoas inteligentes notaram que essa paisagem urbana não se parecia exatamente com a Nova York que conhecemos, ou que existia nos anos 60 em nosso mundo. São observações inteligentes, eu diria”, disse Feige.

O elenco de ‘Quarteto Fantástico’ gerou grande expectativa, pois é composto por estrelas de grande trajetória e muito queridas pelo público como Pedro Pascal, que interpretará Reed Richards (Sr. Fantástico), o líder do grupo com a capacidade de esticar seu corpo a níveis incríveis. Vanessa Kirby será Sue Storm (Mulher Invisível), que pode se tornar invisível e gerar campos de força. Joseph Quinn dará vida a Johnny Storm (Tocha Humana), capaz de se envolver em chamas e voar, enquanto Ebon Moss-Bachrach será Ben Grimm (O Coisa).

Além dos protagonistas, Julia Garner interpretará o Surfista Prateado e Ralph Ineson dará vida a Galactus, o vilão central desta produção.

O tão aguardado filme tem sua estreia prevista para 25 de julho de 2025. Feige também esclareceu quando a produção do filme começará, com as filmagens começando no final de julho, no dia seguinte à Comic-Con de San Diego. “Começaremos a filmar no final de julho. O dia seguinte à Comic-Con é o primeiro dia de filmagem do Quarteto Fantástico”, confirmou Feige.