Já se passaram 40 anos desde o melhor álbum do Prince, ‘Purple Rain’

Na última terça-feira, 25 de junho, completaram-se 40 anos desde a publicação do maior sucesso de Prince, “Purple Rain”, um álbum de extrema importância na música dos anos oitenta e considerado por especialistas como um dos mais completos e extraordinários do século XX.

ANÚNCIO

O sexto trabalho de Prince Rogers Nelson (nome completo) foi o segundo que contou com a participação de sua banda ‘The Revolution’.

O álbum que se destacou graças às músicas que ainda se mantêm atuais por sua qualidade, como ‘I Would Die 4 U’, ‘Baby I’m a Star’ e ‘Purple Rain’ (gravadas ao vivo e depois retrabalhadas em estúdio), peças que lhe permitiram atingir a impressionante marca para a época de mais de 22 milhões de cópias vendidas.

Reconhecimentos por ‘Purple Rain’

O impacto de “Purple Rain” no público foi marcante, o que posteriormente o ajudou a ganhar dois prêmios Grammy nas categorias de melhor performance de rock de um duo ou grupo com vocalista e melhor álbum de trilha sonora para meios visuais.

O trabalho fonográfico também marcou o fim de uma carreira ascendente que começou em 1978, quando tinha apenas 19 anos, para dar início a um reinado que continuaria com álbuns como Around the world in a day (1985), Sign 'o' the times (1987) ou Lovesexy (1988).

‘Purple Rain’ também teve sua versão cinematográfica que misturou música e drama. Dirigido por Albert Magnoli, conta a história de um jovem músico talentoso conhecido como The Kid (o garoto), que tem problemas familiares e passa a maior parte do tempo ensaiando com sua banda e com sua namorada, interpretada por Apollonia Kotero. O filme baseado no inesquecível álbum do sempre lembrado Prince, ganhou o Oscar de Melhor Trilha Sonora Original em 1985.