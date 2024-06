Dívida em escola das filhas faz Justiça leiloar apartamento do ex-jogador Vampeta

O ex-jogador Vampeta arrasta desde 2018 um processo na Justiça por atraso no pagamento da pensão das filhas, dinheiro esse usado para pagar a escola das meninas, o que acarretou uma dívida de R$ 634.613,00.

ANÚNCIO

Para quitar parte da dívida, a Justiça determinou o leilão do apartamento do ex-campeão mundial, avaliado em R$ 800 mil, mas que acabou sendo arrematado por R$ 553.121,88, insuficiente para pagar toda a dívida.

Segundo a advogada que cuida dos interesses da família das filhas, a dívida total que o ex-jogador teria com Gabriela, de 22 anos, e Giovana, de 20, era de R$ 1 milhão, contando os anos anteriores a 2018, e a ex-mulher do jogador já havia tentado penhorar as contas bancárias do ex-atleta no ano passado, mas não obteve sucesso.

O apartamento vendido de Vampeta fica no Jardim Anália Franco, um dos bairros preferidos dos milionários da zona leste de São Paulo, próximo ao shopping, tem três quartos, dois banheiros e uma caga de garagem. Entretanto, o imóvel tem uma dívida de IPTU avaliada, segundo a Procuradoria Geral da União do Município de São Paulo, em R$ R$ 47.567,72 de IPTU, referente aos anos entre 2007 e 2021.