Assim é por dentro a mansão de US$12 milhões de Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas

Assim é por dentro da mansão que fica de frente com um lago

Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas decidiram colocar à venda sua deslumbrante mansão no condado de Westchester, Nova York, avaliada em US$12 milhões. O famoso casal, agora com o ninho vazio após a saída de seus filhos Dylan, de 23 anos, e Carys, de 21, sente que este é o momento certo para se desfazer de sua casa palaciana.

ANÚNCIO

"Quando comprei nossa casa em Irvington, sabia que nossa família compartilharia muitos momentos felizes aqui, e assim tem sido!", compartilhou Zeta-Jones com o Wall Street Journal sobre a impressionante propriedade à beira do rio que adquiriram há cinco anos.

Assim é por dentro da mansão

A atriz de “A Máscara do Zorro”, de 54 anos, e Douglas, de 79, compraram a casa de 12 acres por US$4.5 milhões em 2019 e a renovaram, preservando suas características originais dos anos 1920. Apelidada de Longmeadow, a casa de quatro andares e 1082 metros quadrados exala opulência e esplendor atemporal graças ao seu design de tijolo e pedra de estilo georgiano. Possui oito quartos em suíte e 12 banheiros. O térreo inclui uma piscina coberta, uma academia e uma sala de recreação. A sala de estar formal, a sala de estar, o escritório, a sala de família e a cozinha estão ligados a uma galeria interna de 30 pés.

Eles compraram a propriedade de 12 acres em 2019 (Agencias)

A cozinha gourmet tem um estilo moderno de casa de campo, com paredes de azulejos brancos, bancadas de mármore, eletrodomésticos Miele e detalhes em hardware dourado. A biblioteca de dois andares irradia elegância graças às suas paredes revestidas de madeira, lareira de tijolos pretos, janelas francesas de arco redondo e um antigo candelabro de velas e cristal. Em contraste, a sala de estar tem uma estética mais contemporânea, com paredes e móveis brancos e arte moderna marcante que une o espaço.

Eles compraram a propriedade de 12 acres em 2019 (Agencias)

A sala de jantar pode acomodar uma longa mesa para jantares e recebe muita luz natural. A suíte principal é luxuosa, com uma sala de estar, lareira e um amplo closet. Em torno da impressionante propriedade há um terraço de 100 pés com muito espaço para sentar e vistas para o rio Hudson. O atraente terraço possui uma escada com corrimão de ferro que leva ao exuberante jardim e área de pátio.

Eles compraram a propriedade de 12 acres em 2019 (Agencias)

De acordo com o anúncio, a casa oferece “uma oportunidade única na vida para desfrutar de uma vida de beleza, luxo e privacidade incomparáveis”. Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas foram os proprietários desta majestosa propriedade nos últimos cinco anos, desfrutando de momentos em família e de luxuosas comodidades. Agora, planejam passar a maior parte do tempo em Bermuda e na Europa, deixando para trás esta impressionante residência, pronta para receber seu próximo afortunado dono.