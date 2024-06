Veja os detalhes ocultos da carta de amor de Kate Middleton para o príncipe William

A história de amor de Kate Middleton e do príncipe William, que começou nos encantadores campi da Universidade de St Andrews, tem provado ser um amor para os séculos. Nos últimos meses, o relacionamento deles tem mostrado uma notável resiliência, superando os diferentes desafios que enfrentaram.

A história de amor de Kate Middleton e William continua sendo muito forte

"Feliz aniversário papai, todos nós te amamos muito!", foi a emocionante mensagem de Kate, compartilhada junto com uma linda foto do príncipe William com seus filhos pulando alegremente em uma duna de areia, enquanto comemoravam seu aniversário de 42 anos na última sexta-feira, de acordo com as informações do meio britânico Gloucestershirelive.

A comentarista real e antiga correspondente da BBC Royal, Jennie Bond, ofereceu sua opinião revelando que a nova fotografia familiar é muito reveladora da conexão duradoura do casal e sua grande postura positiva para o futuro próximo.

"Os últimos meses têm sido um teste para a sua sólida parceria", revela Jennie à revista OK!, e aponta: "Acredito que esta fotografia nos diz que ainda são capazes de saltar de alegria, mesmo nos momentos mais difíceis, e que Kate escolheu deliberadamente uma imagem que fala do seu otimismo para o futuro", assegurou ao Mirror.

“Ela adora o William; ele a apoiou tão desinteressadamente durante tudo isso e recebeu críticas do público por não fazer mais e por se dedicar a ela. Então, ela adora o homem dela. Acredito que o casamento deles está mais forte do que nunca”, acrescentou.

Jennie também nota o quanto o príncipe William valoriza sua vida familiar

“Estes últimos meses provavelmente foram os momentos mais difíceis de todo o casamento deles e devem tê-los abalado muito. Pensar no futuro deve ter sido incrivelmente inquietante, mas acredito que essa imagem foi escolhida deliberadamente para mostrar que agora todos estão em um estado de espírito que lhes permite olhar para o futuro com positividade”, detalhou.

Após o anúncio da cirurgia da princesa e de seu diagnóstico de câncer, o príncipe William se afastou de suas obrigações reais para se concentrar em sua esposa e filhos. Jennie acredita que esse período fortaleceu muito o vínculo entre Kate e William.